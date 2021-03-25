Второй сезон «Эпидемии» снимет Дмитрий Тюрин

Второй сезон сериала «Эпидемия
» снимет режиссер Дмитрий Тюрин
, известный по проектам «Триггер
», «Магомаев
» и «Ласточкино гнездо
». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, которая занимается производством проекта.
«Новый сезон будет сильно отличаться от первого, так же как чистилище отличается от ада. Если в первом сезоне герои пытались спастись от вируса, то во втором они будут искать себя и свое место в новом мире. Это будет совершенно другая история, более притчевая. Мы оттолкнемся от стилистики первого сезона и придем к своей, сохранив базовые принципы
», — рассказал Тюрин.
Работать над проектом будет новая творческая команда. Оператором-постановщиком приглашен Роберт Саруханян
, который выступал в качестве второго оператора на первом сезоне. Сейчас идет подготовка к съемочному процессу.
Первый сезон поставил режиссер Павел Костомаров
. Премьера состоялась в 2019 году на видеосервисе PREMIER
. Впоследствии сериал был продан Netflix, где по итогам года стал первым российским проектом, вошедшим в топ-10 неанглоязычных сериалов на онлайн-платформе.
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