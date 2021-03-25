Чулпан Хаматова и Федор Бондарчук сыграют супружескую пару

«Подвиг» рассказывает о семье, на долю которой выпадают испытания, постепенно толкающие героев к разводу. Сохранить любовь, уважение и доверие может стать невыполнимой задачей или настоящим подвигом.
Во время романтического ужина на ресторан, где Вова и Лена Ломакины отмечают двадцатилетие брака, происходит вооруженное нападение. Лена волей случая становится тем человеком, который спасает ребенка и останавливает террориста. Это событие меняет всё в жизни пары. Еще вчера жизнь Лены состояла из обычных семейных хлопот, а сегодня она на обложках газет, как настоящий герой. Чем громче успех жены, тем больше вопросов общество задает Вове, чья роль в этом событии стала неожиданностью и для него самого.
фото: Пресс-служба Art Pictures Studio
«Это история на глазах меняющейся роли женщины в отдельно взятой семье. Мы видим, как на эти изменения реагирует сама героиня, близкие, ее окружение. И за этим крайне интересно наблюдать. Прежде всего потому, что в этой частной истории отражается глобальная важнейшая тенденция последних десятилетий – изменение роли женщины в обществе в целом», — отметила Чулпан Хаматова.
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