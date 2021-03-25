Актриса Аня Чиповская получила премию президента для молодых деятелей культуры. Ее наградили «за исполнение ролей классического и современного репертуаров в театре и кино», сообщается на сайте Кремля.
фото: Пресс-служба «Кинотавра»
Соответствующий указ был подписан 23 марта, а через два дня, в День работника культуры, состоялась онлайн-конференция Владимира Путина с лауреатами премий.
«Замечательные педагоги, артисты, художники, писатели – каждый из вас внес большой личный вклад в развитие культуры и просвещения, в утверждение ценностей и традиций, которые объединяют все поколения, помогают воспитывать юных граждан России на лучших примерах творчества, учить их гордиться своей страной, осознавать масштаб и значимость вклада нашего народа в общемировую культуру, в общемировое культурное развитие», — отметил президент.
Также награду получили дирижер Димитрис Ботинис, отмеченный за вклад в продолжение традиций отечественной школы композиции, и композитор Эльмир Низамо — за вклад в развитие традиций российского музыкального искусства и просветительскую деятельность.
Лауреатами премии могут стать деятели культуры до 36 лет. Ее размер составляет 5 млн рублей. Премии присуждаются как одному соискателю, так и коллективу до трех человек по представлению Совета при президенте РФ по культуре и искусству.
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