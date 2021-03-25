Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Аня Чиповская получила премию президента для молодых деятелей культуры

25 марта
2021 год

Новости кино >>
25 марта 2021
Актриса Аня Чиповская получила премию президента для молодых деятелей культуры. Ее наградили «за исполнение ролей классического и современного репертуаров в театре и кино», сообщается на сайте Кремля.

Аня Чиповская получила премию президента для молодых деятелей культуры
фото: Пресс-служба «Кинотавра»

Соответствующий указ был подписан 23 марта, а через два дня, в День работника культуры, состоялась онлайн-конференция Владимира Путина с лауреатами премий.

«Замечательные педагоги, артисты, художники, писатели – каждый из вас внес большой личный вклад в развитие культуры и просвещения, в утверждение ценностей и традиций, которые объединяют все поколения, помогают воспитывать юных граждан России на лучших примерах творчества, учить их гордиться своей страной, осознавать масштаб и значимость вклада нашего народа в общемировую культуру, в общемировое культурное развитие», — отметил президент.

Также награду получили дирижер Димитрис Ботинис, отмеченный за вклад в продолжение традиций отечественной школы композиции, и композитор Эльмир Низамо — за вклад в развитие традиций российского музыкального искусства и просветительскую деятельность.

Лауреатами премии могут стать деятели культуры до 36 лет. Ее размер составляет 5 млн рублей. Премии присуждаются как одному соискателю, так и коллективу до трех человек по представлению Совета при президенте РФ по культуре и искусству.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Аня Чиповская и Юра Борисов снялись в клипе Светланы Лободы
«Впервые в жизни я именно там, где должна быть»: Аня Чиповская об отношениях с Дмитрием Ендальцевым
«Я больше не называю людей психами»: Анна Чиповская о трудностях работы с Федором Бондарчуком
Итальянская компания купила права на драму «Маша» с Аней Чиповской
«Нормальная актерская карьера начинается в районе 40 лет»: Аня Чиповская об успехе в кино
персоны
Анна Чиповская

анонс

Скорбим

Светлана Меньшикова
23 марта ушла из жизни актриса Светлана Меньшикова.
Владимир Кирсанов
20 марта ушел из жизни хореограф и педагог Владимир Кирсанов.
Евгений Евгеньевич Нестеренко
20 марта в Вене скончался Евгений Евгеньевич Нестеренко.
Виталий Стремовский
19 марта ушел из жизни актёр Виталий Стремовский.

День рождения >>

Тамара Акулова
Ярослав Жалнин
Ольга Лерман
Марина Орлова
Ксения Раппопорт
Анна Слынько
Елена Фадеева
Рустам Хазиев
Ефим Шифрин
Веслава Мазуркевич
Сара Джессика Паркер
Ли Пейс
Эдгар Рамирес
Симона Синьоре
Джон Стокуэлл
Шон Фэрис
все родившиеся 25 марта >>

Афиша кино >>

Июльский дождь
мелодрама, притча
СССР, 1966
Годзилла против Конга
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, Япония, 2020
Ая и ведьма
детский фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2020
Дочь волка
боевик, триллер
Канада, 2019
Гипосомния
детектив, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Германия, 2020
Мой год в Нью-Йорке
драма, комедия, экранизация
Ирландия, Канада, 2020
Поступь хаоса
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Канада, США, 2019
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
комедия, мелодрама
США, 2020
Пальма
приключения, семейное кино
Россия, 2021
Европа
драма, триллер
Дания, Швеция, Франция, Германия, 1991
Игры шпионов
драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, 2020
Никто
боевик, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен