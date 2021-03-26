Анастасия Заворотнюк мечтает создать новое телевидение в драме «Каспий 24»

Премьера многосерийной драмы «Каспий 24» с Анастасией Заворотнюк в главной роли состоится 3 апреля — в день рождения актрисы. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба НТВ
В центре истории – журналистка Полина Королёва. Некогда она создала в Томске телекомпанию для детей «Алиса» и давно мечтает о настоящем телевидении. Однажды, находясь за рулем автомобиля, она сбивает пешехода – им оказывается давний знакомый Сергей (Александр Носик), талантливый креативщик, с которым они вместе начинали создавать детское ТВ. Он рассказывает ей о проводимом тендере на создание регионального телеканала в Астрахани.
«Моя героиня – хрупкая женщина, которая создает целый телеканал, мужественно справляясь со сложностями, что встречаются на ее пути. Главная ее черта – уверенность, она знает, чего хочет, и неотступно следует за своей мечтой – создать настоящее телевидение, теплое и сокровенное, которое способно делать людей добрее и счастливее. И именно это не дает ей сдаться. Для меня стало огромным удивлением, что все написанное основано на реальных событиях. Но познакомившись с прототипом моей героини Еленой Ульяновой, все встало на свои места. Самые пронзительные истории происходят в реальной жизни, а не в сценарии», – отметила Анастасия Заворотнюк.
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