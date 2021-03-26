Короткометражки Константина Бронзита и Галины Голубевой покажут ко Дню космонавтики

анонс

Финал «Метода-2»: Найдут ли Меглин и Есеня «Ты меня не поймаешь»?

Ему было 79 лет.

25 марта

Аня Чиповская получила премию президента для молодых деятелей культуры

Ее наградили за исполнение ролей классического и современного репертуаров в театре и кино.