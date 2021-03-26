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Короткометражки Константина Бронзита и Галины Голубевой покажут ко Дню космонавтики

26 марта
2021 год

Новости кино >>
26 марта 2021
Культурный центр «Меридиан» подготовил спецпроект «Меридиан. Космос», приуроченный к 60-летию полета Юрия Гагарина и ко Дню космонавтики. 1 апреля пройдут показы и обсуждения игровых и анимационных фильмов о космонавтах, сообщают организаторы.

Короткометражки Константина Бронзита и Галины Голубевой покажут ко Дню космонавтики
фото: К/ф "А как наши космонавты"

В программу вошли четыре киноленты. Это истории, посвященные мечтам о полетах и отражающие переживания героев, стоящих на пороге чего-то нового и непознанного. В их числе — анимационный фильм «Он не может жить без космоса» режиссера Константина Бронзита, дважды номинированного на премию «Оскар», и картина Галины Голубевой «А как наши космонавты», в основу которой легла фольклорная песня. Зрители также увидят игровой фильм Павла Палехина «Покоряя мечты» по мотивам новеллы Рэя Брэдбери «Ракета» с Андреем Чадовым в главной роли и мультфильм Артема Бизяева «Cosmo New Year» о встрече Нового года в открытом космосе.

Кинопоказ и обсуждение проведет кинокритик Алена Сычева. Вход на мероприятие бесплатный — по предварительной регистрации.
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№ 1
Даша Лучик   26.03.2021 - 14:36
По-моему, очень милая и хорошая идея таким образом поддержать праздник! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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