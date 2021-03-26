Короткометражки Константина Бронзита и Галины Голубевой покажут ко Дню космонавтики

Культурный центр «Меридиан» подготовил спецпроект «
Меридиан. Космос
», приуроченный к 60-летию полета Юрия Гагарина и ко Дню космонавтики. 1 апреля пройдут показы и обсуждения игровых и анимационных фильмов о космонавтах, сообщают организаторы.
фото: К/ф "А как наши космонавты"
В программу вошли четыре киноленты. Это истории, посвященные мечтам о полетах и отражающие переживания героев, стоящих на пороге чего-то нового и непознанного. В их числе — анимационный фильм «
Он не может жить без космоса
» режиссера
Константина Бронзита
, дважды номинированного на премию «Оскар», и картина
Галины Голубевой
«
А как наши космонавты
», в основу которой легла фольклорная песня. Зрители также увидят игровой фильм
Павла Палехина
«
Покоряя мечты
» по мотивам новеллы Рэя Брэдбери «Ракета» с
Андреем Чадовым
в главной роли и мультфильм
Артема Бизяева
«
Cosmo New Year
» о встрече Нового года в открытом космосе.
Кинопоказ и обсуждение проведет кинокритик Алена Сычева. Вход на мероприятие бесплатный — по предварительной
регистрации
.
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