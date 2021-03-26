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Финал «Метода-2»: Найдут ли Меглин и Есеня «Ты меня не поймаешь»?

26 марта
2021 год

Новости кино >>
26 марта 2021
На Первом канале в воскресенье состоится показ финальной серии второго сезона популярного сериала «Метод-2», который демонстрировался с ноября прошлого года по необычной схеме – по серии в неделю.

Финал «Метода-2»: Найдут ли Меглин и Есеня «Ты меня не поймаешь»?
фото: Пресс-служба Первого канала

Во втором сезоне не только неожиданно воскрес Меглин (Константин Хабенский), оказавшийся пациентом психиатрической клиники, но и Есеня (Паулина Андреева) как-то резко обрела семейное счастье с амбициозным Женей (Александр Петров), променявшим карьеру на воспитание их ребенка.

Главной интригой второго сезона стало вычисление маньяка «Ты меня не поймаешь», который терроризирует Есеню и Меглина. Под подозрение попадали все – от самого Меглина до отца (Виталий Кищенко) и мужа Есени. Однако недаром во втором сезоне появился новый герой – психолог Самарин (Егор Корешков).
[Спойлер >>]Он в 15-й серии, вроде как, и оказался тем самым маньяком.


Финал «Метода-2»: Найдут ли Меглин и Есеня «Ты меня не поймаешь»?
фото: Пресс-служба Первого канала

Анонс Первого канала, выпущенным к заключительной серии второго сезона, Есеня и Меглин вступают в финальную схватку не только с «Ты меня не поймаешь», но и с полицией, которая подозревает следователей в том, что они являются «народными мстителями» (Павел Чинарев и Вильма Кутавичюте), в 15-й серии расправляющихся с теми, кто ушел от законного суда. Но выиграют ли Есеня и Меглин эту битву – большой вопрос.

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№ 1
Даша Лучик   26.03.2021 - 14:35
Очень скучный получился второй сезон.. А жаль, первый был действительно самобытный! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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