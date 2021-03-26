«Чики» стали лучшим сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

В Санкт-Петербурге, Москве и многих других городах завершилось вручение премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения – главной награды в области современной российской сериальной индустрии. Она проходила в гибридном формате, так что многие номинанты, подключавшиеся онлайн, расширили географию премии. А вот продюсеры, входящие в Ассоциацию (они же отчасти и создатели сериалов), находились в Санкт-Петербурге.
Церемония, прямо скажем, завершилась без неожиданностей. Лучшим мини-сериалом стали «Мертвые души
» Григория Константинопольского
, за участие в них же награду за лучшую роль второго плана получил Тимофей Трибунцев
. Лучшим сериалом от 5 до 24 серий – а именно эта категория считается основной для нынешнего телевидения и онлайн-платформ, – стали «Чики
», более того, и режиссерский приз взял постановщик этого сериала Эдуард Оганесян
.
«Перевалу Дятлова
» – лидеру по числу номинаций – пришлось довольствоваться, в основном, техническими наградами и призом для Петра Федорова
как лучшего исполнителя мужской роли. В единственной номинации, где был заявлен второй сезон «Обычной женщины», – за женскую роль второго плана, – к счастью победила Татьяна Догилева
, которая призналась, что она вообще премиями и номинациями не избалована. Хотя, очевидно, что и второй сезон обычной женщины мог получить больше наград – если бы не вышел в самом конце 2020-го.
Полный список лауреатов премии АПКиТ:
Лучший мини-сериал (1-4 серии)
– «Мертвые души»
«Дельфин»
«Диверсант. Крым»
Лучший сериал (5 - 24 серий)
– «Чики
»
«Перевал Дятлова
»
«Триггер
»
Лучший сериал (более 24 серий)
– «257 причин, чтобы жить
»
«Невский. Тень архитектора
»
«След
»
Лучший комедийный сериал
– «Беспринципные
» и «#Сидядома
»
«Последний министр
»
Лучшая сценарная работа
– Анна Аносова
, Лариса Леоненко
, Василий Павлов
по роману Гузель Яхиной («Зулейха открывает глаза»); Илья Куликов
, Василий Внуков
, Александр Сысоев
(«Перевал Дятлова»)
Андрей Золотарев, Лев Мурзенко
, автор идеи – Александра Ремизова
(«Триггер»)
Лучшие визуальные эффекты
– Илья Шутов, 1-2-3 Production VFX, Amalgama VFX («Перевал Дятлова»)
Film Direction FX («Грозный»)
Анимационная студия «ДА», Frame Bakery («Шерлок в России»)
Лучшая режиссёрская работа
– Эдуард Оганесян
(«Чики»)
Карен Оганесян
(«Игра на выживание»)
Кирилл Белевич
(«Казанова»)
Валерий Федорович
, Евгений Никишов
, Павел Костомаров
, Степан Гордеев («Перевал Дятлова»)
Лучшая оригинальная музыка к сериалу
– Сурен Томасян,Иван Дорн
(«Чики
»)
Алексей Чинцов
(«Магомаев
»)
Игорь Сычев
(«Перевал Дятлова»)
Лучшая операторская работа
– Юрий Никогосов
, Михаил Дементьев
(«Чики»)
Глеб Филатов
, Алексей Стрелов
, Давид Хайзников
(«Перевал Дятлова»)
Николай Богачев
(«Триггер»)
Лучшая работа художника-постановщика
– Евгений Качанов
(«Грозный
»)
Леонид Кипнис
(«Казанова
»)
Мария Пасичник-Ракша
, Маруся Парфенова-Чухрай
(«Перевал Дятлова»)
Лучшая работа художника по костюмам
– Наталья Салтыкова («Грозный
»)
Наталья Стыцюк, Надина Ежина, Татьяна Убейволк, Алла Киреева («Зулейха открывает глаза»)
Дарья Фомина («Перевал Дятлова»)
Лучшая работа художника по гриму
– Михаил Вигдоров
(«Зулейха открывает глаза»)
Анастасия Эсадзе, Алексей Ивченко («Грозный»)
Анастасия Эсадзе, Алексей Ивченко, Элина Караханова («Перевал Дятлова»)
Лучшая работа звукорежиссёра
– Роман Платонов, Дмитрий Климинов, Алексей Синицын («Перевал Дятлова»)
Михаил Алексеенков, Никита Ершов, Павел Подлесный («Триггер»)
Анатолий Тюриков, Варвара Белоус («Чики»)
Лучшая работа режиссёра монтажа
– Алексей Волнов («Шерлок в России
»)
Степан Гордеев («Перевал Дятлова»)
Алексей Волнов («Триггер»)
Лучшая работа кастинг-директора
– Екатерина Малютина («Чики»)
Наталья Крименская, Наталья Борисова («Грозный»)
Елена Абрамова, Ольга Михайлова («Перевал Дятлова»)
Лучший актёр сериала
– Петр Федоров
(«Перевал Дятлова»)
Антон Хабаров
(«Казанова»)
Константин Богомолов
(«Псих»)
Максим Матвеев
(«Триггер»)
Лучшая актриса сериала
– Чулпан Хаматова
(«Зулейха открывает глаза»)
Варвара Шмыкова
(«Чики»)
Елена Лядова
(«Псих»)
Ирина Горбачева
(«Чики»)
Лучший актёр второго плана в сериале
– Тимофей Трибунцев
(«Мертвые души»)
Антон Лапенко
(«Чики»)
Виталий Кищенко
(«Чики»)
Лучшая актриса второго плана в сериале
– Татьяна Догилева
(«Обычная женщина-2
»)
Роза Хайруллина
(«Псих
»)
Юлия Пересильд
(«Зулейха открывает глаза»)
Лучший полнометражный художественный фильм
– «Серебряные коньки
»
«Дорогие товарищи!
»
«Огонь
»
Специальные призы
– ContentScan, Борис Грачевский
Специальные призы «За кино, спасающее жизнь»
- «Шугалей
», «Доктор Лиза
»
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