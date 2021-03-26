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«Чики» стали лучшим сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

26 марта
2021 год

Новости кино >>
26 марта 2021
В Санкт-Петербурге, Москве и многих других городах завершилось вручение премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения – главной награды в области современной российской сериальной индустрии. Она проходила в гибридном формате, так что многие номинанты, подключавшиеся онлайн, расширили географию премии. А вот продюсеры, входящие в Ассоциацию (они же отчасти и создатели сериалов), находились в Санкт-Петербурге.

«Чики» стали лучшим сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Церемония, прямо скажем, завершилась без неожиданностей. Лучшим мини-сериалом стали «Мертвые души» Григория Константинопольского, за участие в них же награду за лучшую роль второго плана получил Тимофей Трибунцев. Лучшим сериалом от 5 до 24 серий – а именно эта категория считается основной для нынешнего телевидения и онлайн-платформ, – стали «Чики», более того, и режиссерский приз взял постановщик этого сериала Эдуард Оганесян.

«Перевалу Дятлова» – лидеру по числу номинаций – пришлось довольствоваться, в основном, техническими наградами и призом для Петра Федорова как лучшего исполнителя мужской роли. В единственной номинации, где был заявлен второй сезон «Обычной женщины», – за женскую роль второго плана, – к счастью победила Татьяна Догилева, которая призналась, что она вообще премиями и номинациями не избалована. Хотя, очевидно, что и второй сезон обычной женщины мог получить больше наград – если бы не вышел в самом конце 2020-го.

Полный список лауреатов премии АПКиТ:

Лучший мини-сериал (1-4 серии)«Мертвые души»

«Дельфин»
«Диверсант. Крым»

Лучший сериал (5 - 24 серий) – «Чики»

«Перевал Дятлова»
«Триггер»

Лучший сериал (более 24 серий) – «257 причин, чтобы жить»

«Невский. Тень архитектора»
«След»

Лучший комедийный сериал – «Беспринципные» и «#Сидядома»

«Последний министр»

Лучшая сценарная работаАнна Аносова, Лариса Леоненко, Василий Павлов по роману Гузель Яхиной («Зулейха открывает глаза»); Илья Куликов, Василий Внуков, Александр Сысоев («Перевал Дятлова»)

Андрей Золотарев, Лев Мурзенко, автор идеи – Александра Ремизова («Триггер»)

Лучшие визуальные эффекты – Илья Шутов, 1-2-3 Production VFX, Amalgama VFX («Перевал Дятлова»)

Film Direction FX («Грозный»)
Анимационная студия «ДА», Frame Bakery («Шерлок в России»)

Лучшая режиссёрская работаЭдуард Оганесян («Чики»)

Карен Оганесян («Игра на выживание»)
Кирилл Белевич («Казанова»)
Валерий Федорович, Евгений Никишов, Павел Костомаров, Степан Гордеев («Перевал Дятлова»)

Лучшая оригинальная музыка к сериалу – Сурен Томасян,Иван ДорнЧики»)

Алексей ЧинцовМагомаев»)
Игорь Сычев («Перевал Дятлова»)

Лучшая операторская работаЮрий Никогосов, Михаил Дементьев («Чики»)

Глеб Филатов, Алексей Стрелов, Давид Хайзников («Перевал Дятлова»)
Николай Богачев («Триггер»)

Лучшая работа художника-постановщикаЕвгений КачановГрозный»)

Леонид КипнисКазанова»)
Мария Пасичник-Ракша, Маруся Парфенова-Чухрай («Перевал Дятлова»)

Лучшая работа художника по костюмам – Наталья Салтыкова («Грозный»)

Наталья Стыцюк, Надина Ежина, Татьяна Убейволк, Алла Киреева («Зулейха открывает глаза»)
Дарья Фомина («Перевал Дятлова»)

Лучшая работа художника по гримуМихаил Вигдоров («Зулейха открывает глаза»)

Анастасия Эсадзе, Алексей Ивченко («Грозный»)
Анастасия Эсадзе, Алексей Ивченко, Элина Караханова («Перевал Дятлова»)

Лучшая работа звукорежиссёра – Роман Платонов, Дмитрий Климинов, Алексей Синицын («Перевал Дятлова»)

Михаил Алексеенков, Никита Ершов, Павел Подлесный («Триггер»)
Анатолий Тюриков, Варвара Белоус («Чики»)

Лучшая работа режиссёра монтажа – Алексей Волнов («Шерлок в России»)

Степан Гордеев («Перевал Дятлова»)
Алексей Волнов («Триггер»)

Лучшая работа кастинг-директора – Екатерина Малютина («Чики»)

Наталья Крименская, Наталья Борисова («Грозный»)
Елена Абрамова, Ольга Михайлова («Перевал Дятлова»)

Лучший актёр сериалаПетр Федоров («Перевал Дятлова»)

Антон Хабаров («Казанова»)
Константин Богомолов («Псих»)
Максим Матвеев («Триггер»)

Лучшая актриса сериалаЧулпан Хаматова («Зулейха открывает глаза»)

Варвара Шмыкова («Чики»)
Елена Лядова («Псих»)
Ирина Горбачева («Чики»)

Лучший актёр второго плана в сериалеТимофей Трибунцев («Мертвые души»)

Антон Лапенко («Чики»)
Виталий Кищенко («Чики»)

Лучшая актриса второго плана в сериалеТатьяна ДогилеваОбычная женщина-2»)

Роза ХайруллинаПсих»)
Юлия Пересильд («Зулейха открывает глаза»)

Лучший полнометражный художественный фильм – «Серебряные коньки»

«Дорогие товарищи!»
«Огонь»

Специальные призы – ContentScan, Борис Грачевский

Специальные призы «За кино, спасающее жизнь» - «Шугалей», «Доктор Лиза»
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