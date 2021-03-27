В Москве покажут ретроспективу Педро Альмодовара и работы великих итальянцев

В апреле «Москино» представит публике несколько программ. Согласно пресс-службе сети, в кинотеатре «Москино Юность» 3 апреля стартует ретроспектива фильмов Педро Альмодовара. Зрители увидят картины испанского мастера последних лет: «Разомкнутые объятия», «Кожа, в которой я живу», «Джульетта» и «Боль и слава». Показы также пройдут 10, 14 и 17 апреля при поддержке Института Сервантеса в Москве. Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты можно приобрести здесь.
А в кинотеатре «Москино Звезда» 3 апреля открывается программа кинобранчей. В течение месяца там можно будет увидеть самые ожидаемые новинки проката: режиссёрский дебют Флориана Зеллера «Отец» с Энтони Хопкинсом (17 апреля), бразильскую картину о самоизоляции «Розовое облако» (3 апреля), драму с Ларсом Айдингером «Уроки фарси» (10 апреля) и новый фильм с Джонни Деппом «Великий» (24 апреля). Картины представят приглашённые спикеры. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты доступны на сайте сети.
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