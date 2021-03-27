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В Москве покажут ретроспективу Педро Альмодовара и работы великих итальянцев

27 марта
2021 год

Новости кино >>
27 марта 2021
В апреле «Москино» представит публике несколько программ. Согласно пресс-службе сети, в кинотеатре «Москино Юность» 3 апреля стартует ретроспектива фильмов Педро Альмодовара. Зрители увидят картины испанского мастера последних лет: «Разомкнутые объятия», «Кожа, в которой я живу», «Джульетта» и «Боль и слава». Показы также пройдут 10, 14 и 17 апреля при поддержке Института Сервантеса в Москве. Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты можно приобрести здесь.

В Москве покажут ретроспективу Педро Альмодовара и работы великих итальянцев
фото: пресс-служба Москино

В кинотеатре «Москино Вымпел» 3 апреля начинается программа «Великие итальянцы», в которую вошли киношедевры Федерико Феллини «Восемь с половиной», Лукино Висконти «Семейный портрет в интерьере», Бернардо Бертолуччи «Конформист» и Паоло Соррентино «Великая красота». Их можно будет увидеть на языке оригинала с субтитрами 10, 14, 24 и 28 апреля. Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на сайте Москино.

А в кинотеатре «Москино Звезда» 3 апреля открывается программа кинобранчей. В течение месяца там можно будет увидеть самые ожидаемые новинки проката: режиссёрский дебют Флориана Зеллера «Отец» с Энтони Хопкинсом (17 апреля), бразильскую картину о самоизоляции «Розовое облако» (3 апреля), драму с Ларсом Айдингером «Уроки фарси» (10 апреля) и новый фильм с Джонни Деппом «Великий» (24 апреля). Картины представят приглашённые спикеры. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты доступны на сайте сети.

В Москве покажут ретроспективу Педро Альмодовара и работы великих итальянцев
фото: пресс-служба Москино

В рамках киноклуба «Диалог» в кинотеатрах «Москино Молодёжный» и «Москино Тула» состоятся показы работ российских режиссёров Юрия БыковаСторож»), Степана БурнашёваЧёрный снег») и Валерия ТодоровскогоГипноз»). А откроется программа 6 апреля показом дебютного фильма Анастасии Пальчиковой «Маша». Для студентов вход на показы киноклуба бесплатный по предварительной регистрации и предъявлению студенческого билета. Подробности опубликованы здесь.

Ко Дню космонавтики пройдёт серия тематических кинопоказов. Зрители увидят на плёнке 35 мм из архива Москино классику отечественной кинофантастики: научно-фантастические ленты Ричарда Викторова «Москва-Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Через тернии к звёздам» и комедию Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». Вход свободный, по предварительной регистрации.
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