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Натану Филлиону исполнилось 50 лет

27 марта
2021 год

Новости кино >>
27 марта 2021
Сегодня, 27 марта, исполнилось 50 лет Капитану Тесные Штаны, звезде сериалов «Светлячок», «Баффи — истребительница вампиров» и «Касл», популярному американскому актёру канадского происхождения и продюсеру Натану Филлиону.

Натану Филлиону исполнилось 50 лет
фото: в образе капитана Малкольма Рейнолдса

Натан Кристофер Филлион родился в семье учителей Куки и Боба Филлионов 27 марта 1971 года в Эдмонтоне, расположенном в канадской провинции Альберта. Окончил Католическую гимназию Святой троицы и Альбертский колледж университета Конкордии. Планировал стать продолжателем традиции родителей, ради чего поступил в Университет Альберты, однако за семестр до выпуска выиграл конкурс на роль в сериале «Живём только раз». Это событие заставило Натана переосмыслить выбор будущей профессии, после чего он решил попробовать себя в качестве актёра.

В 1994-м переехал в Нью-Йорк для съёмок в сериале и уже два года спустя получил номинацию на телевизионную премию «Эмми». После окончания съёмок Филлион переехал в Лос-Анджелес, где его карьера продолжала развиваться за счёт эпизодических ролей в телесериалах и фильмах, среди которых «Спасти рядового Райана», «Взрыв из прошлого» и «Дракула 2000». Вскоре он вошёл в основной актёрский состав комедийного шоу «Два парня, девушка и пиццерия», в котором проработал два сезона вплоть до его закрытия в 2001-м.

Натану Филлиону исполнилось 50 лет
фото: промо к сериалу «Касл»

Несмотря на отмену телешоу, студия 20th Century Fox предложила Натану заключить так называемый «удерживающий» контракт, одним из условий которого была встреча с продюсером Джоссом Уидоном. В результате актёр получил приглашение на главную роль капитана Малкольма Рейнолдса в его новом фантастическом проекте «Светлячок», включая фильм «Миссия "Серенити"», и гостевую роль Калеба в финальных эпизодах «Баффи». Помимо Уидона, неоднократно сотрудничал с Джеймсом Ганном, у которого сыграл в фильмах «Слизняк», «Супер», «Стражи галактики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», а также в сериалах «Музыкальный блог Доктора Ужасного» и «Порно для всей семьи». Засветился в культовом шоу «Остаться в живых», а позднее прославился как Касл в одноимённом сериале.

Актёра также можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Белый шум 2: Сияние», «Официантка», «Перси Джексон: Море чудовищ», «Теория Большого взрыва», «Гильдия» и «Новичок». Его голосом говорят персонажи мультфильмов «Тачки 3», «Университет монстров», «Чудо-женщина» и игр Jade Empire, Saints Row: Gat Out of Hell, Halo 3, Halo: Reach, Halo 5: Guardians, Destiny и Destiny 2. В 2018-м снялся в нашумевшей неофициальной короткометражной адаптации игровой серии Uncharted, воплотив образ Нэйтана Дрейка. Компанию ему составили Стивен Лэнг и Мирча Монро. Всего на счету актёра 90 ролей и 13 наград, включая премию от Академии фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
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фильмы
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