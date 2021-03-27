Натану Филлиону исполнилось 50 лет

Натан Кристофер Филлион родился в семье учителей Куки и Боба Филлионов 27 марта 1971 года в Эдмонтоне, расположенном в канадской провинции Альберта. Окончил Католическую гимназию Святой троицы и Альбертский колледж университета Конкордии. Планировал стать продолжателем традиции родителей, ради чего поступил в Университет Альберты, однако за семестр до выпуска выиграл конкурс на роль в сериале «Живём только раз». Это событие заставило Натана переосмыслить выбор будущей профессии, после чего он решил попробовать себя в качестве актёра.
В 1994-м переехал в Нью-Йорк для съёмок в сериале и уже два года спустя получил номинацию на телевизионную премию «Эмми». После окончания съёмок Филлион переехал в Лос-Анджелес, где его карьера продолжала развиваться за счёт эпизодических ролей в телесериалах и фильмах, среди которых «Спасти рядового Райана», «Взрыв из прошлого» и «Дракула 2000». Вскоре он вошёл в основной актёрский состав комедийного шоу «Два парня, девушка и пиццерия», в котором проработал два сезона вплоть до его закрытия в 2001-м.
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