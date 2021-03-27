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«Сокровище нации» адаптируют для малого экрана

27 марта
2021 год

Новости кино >>
27 марта 2021
«Сокровище нации» превратят в сериал, уверяет Deadline.

Десятисерийное шоу запущено в разработку стриминговым сервисом Disney+. Вместо персонажа Николаса Кейджа появится героиня по имени Джесс Моралес. За сценарий отвечают авторы оригинальной дилогии Кормак и Мэриэнн Уибберли, режиссёрское кресло доверят Мире Наир.

«Сокровище нации» адаптируют для малого экрана

По сюжету 20-летняя мечтательница Джесс с компанией друзей отправляется в путешествие, чтобы раскрыть загадочную семейную историю и вернуть потерянные сокровища.

Ранее стало известно, что Disney заказала производство третьей части «Сокровища нации». Над сценарием к картине работает Крис Бремнер, Джерри Брукхаймер выступит в качестве продюсера, а Кейдж вновь станет Беном Гейтсом.
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