«Сокровище нации» адаптируют для малого экрана

анонс

Ирландский актёр предстанет в качестве Фьялла из клана воинов, поклявшихся защищать короля.

Лоуренс О'Фуорейн составит компанию Джоди Тёрнер-Смит в приквеле «Ведьмака»

Натану Филлиону исполнилось 50 лет

27 марта

В Москве покажут ретроспективу Педро Альмодовара и работы великих итальянцев

В апрельскую программу Москино также включены показы ко Дню космонавтики, программы кинобранчей и киноклуба «Диалог».