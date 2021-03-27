«Сокровище нации» адаптируют для малого экрана

«Сокровище нации
» превратят в сериал, уверяет Deadline
.
Десятисерийное шоу запущено в разработку стриминговым сервисом Disney+. Вместо персонажа Николаса Кейджа
появится героиня по имени Джесс Моралес. За сценарий отвечают авторы оригинальной дилогии Кормак
и Мэриэнн Уибберли
, режиссёрское кресло доверят Мире Наир
.
По сюжету 20-летняя мечтательница Джесс с компанией друзей отправляется в путешествие, чтобы раскрыть загадочную семейную историю и вернуть потерянные сокровища.
Ранее стало известно
, что Disney заказала производство третьей части «Сокровища нации». Над сценарием к картине работает Крис Бремнер
, Джерри Брукхаймер
выступит в качестве продюсера, а Кейдж вновь станет Беном Гейтсом.
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