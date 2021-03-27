Лоуренс О'Фуорейн составит компанию Джоди Тёрнер-Смит в приквеле «Ведьмака»

анонс

В сериале пойдёт рассказ о 20-летней мечтательнице Джесс Моралес.

«Сокровище нации» адаптируют для малого экрана

Натану Филлиону исполнилось 50 лет

27 марта

В Москве покажут ретроспективу Педро Альмодовара и работы великих итальянцев

В апрельскую программу Москино также включены показы ко Дню космонавтики, программы кинобранчей и киноклуба «Диалог».