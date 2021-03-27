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Лоуренс О'Фуорейн составит компанию Джоди Тёрнер-Смит в приквеле «Ведьмака»

27 марта
2021 год

Новости кино >>
27 марта 2021
Найден актёр на главную мужскую роль в приквеле «Ведьмака» от Netflix. Согласно Deadline, ирландец Лоуренс О'Фуорейн, которого зрители знают по «Викингам», в сериале «Ведьмак: Происхождение крови» предстанет в качестве некоего Фьялла.

Ранее к фэнтези присоединилась Джоди Тёрнер-Смит в образе воительницы Эйли, бросившей свой клан и королеву, чтобы стать кочевницей-музыкантшей.


События спин-оффа развернутся за 1200 лет до рождения Геральта из Ривии. Зрители окажутся свидетелями Сопряжения сфер, благодаря которому перемешались друг с другом миры людей, эльфов и монстров. По сюжету рождённый в клане воинов, поклявшихся защищать короля, Фьялл несёт на себе глубокий шрам — смерть любимой, павшей в битве при попытке спасти его. Шрам, который не позволяет ему успокоиться или примириться с собой или с окружающим миром. В своём стремлении к искуплению герой обнаружит, что сражается бок о бок с самыми неожиданными союзниками, прокладывая путь мести по всему континенту.

Приквел будет состоять из шести эпизодов. Автор популярной фэнтези-серии Анджей Сапковский выступит в качестве креативного консультанта. Шоураннером числится Деклан де Барра, работающий над оригиналом с Генри Кавиллом. Лорен Шмидт Хиссрих выступает в качестве исполнительного продюсера.
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