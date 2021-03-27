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Чад Стахелски заинтересовался «Призраком Цусимы»

27 марта
2021 год

Новости кино >>
27 марта 2021
Создатель «Джона Уика» Чад Стахелски, работающий в настоящий момент над четвёртой частью популярного боевика с Киану Ривзом, планирует экранизировать видеоигру Ghost of Tsushima. Режиссёр выступит не только постановщиком, но и продюсером адаптации, уточняет Deadline.

За производство отвечают PlayStation Productions, Sony Pictures, 87Eleven Entertainment и Sucker Punch Productions. Последняя компания является разработчиком игры.

Чад Стахелски заинтересовался «Призраком Цусимы»

Оригинал повествует о самурае Дзине Сакаи, последнем выжившем члене своего клана, который в 1274 году вовлекается в войну за свободу японского острова Цусима, захваченного монголами. Ради этого он отказывается от самурайских традиций и превращается в неуловимого Призрака.

«Призрак Цусимы», представляющий собой action-adventure с открытым миром, вышел летом 2020-го на PlayStation 4, и с тех пор было продано 6,5 миллионов копий. Критикам и геймерам пришлась по душе доскональная историческая реконструкция Японии XIII века. Фанаты игры собрали средства на восстановление ворот Тории на Цусиме, пострадавших от тайфуна, а сами разработчики стали постоянными послами по туризму города Цусима.
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Чад Стахелски заинтересовался «Призраком Цусимы» фотографии
Чад Стахелски заинтересовался «Призраком Цусимы» фотографии
Чад Стахелски заинтересовался «Призраком Цусимы» фотографии
Чад Стахелски заинтересовался «Призраком Цусимы» фотографии
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