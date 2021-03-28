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Хелен Миррен назначили антагонисткой в продолжении «Шазама!»

28 марта
2021 год

Новости кино >>
28 марта 2021
Хелен Миррен доверили роль главной злодейки в продолжении «Шазама!». Как сообщает THR, актрисе предстоит перевоплотиться в дочь титана Атланта по имени Геспера.

Хелен Миррен назначили антагонисткой в продолжении «Шазама!»
фото: screenrant.com

Ранее к сиквелу присоединилась дебютантка Рэйчел Зеглер, которую Стивен Спилберг выбрал для ремейка «Вестсайдской истории» в качестве исполнительницы главной роли. Предполагается, что обе актрисы по сюжету станут сёстрами.

Захари Ливай и Эшер Энджел вернутся к своим персонажам. За постановку отвечает режиссёр оригинала Дэвид Ф. Сандберг, над сценарием вновь работает Генри Гайден, а Питер Сэфран числится продюсером.
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фильмы
Вестсайдская историяШазам!

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