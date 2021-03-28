Хелен Миррен назначили антагонисткой в продолжении «Шазама!»

Хелен Миррен
доверили роль главной злодейки в продолжении «Шазама!
». Как сообщает THR
, актрисе предстоит перевоплотиться в дочь титана Атланта по имени Геспера.
Ранее к сиквелу присоединилась дебютантка Рэйчел Зеглер
, которую Стивен Спилберг
выбрал для ремейка «Вестсайдской истории
» в качестве исполнительницы главной роли. Предполагается, что обе актрисы по сюжету станут сёстрами.
Захари Ливай
и Эшер Энджел
вернутся к своим персонажам. За постановку отвечает режиссёр оригинала Дэвид Ф. Сандберг
, над сценарием вновь работает Генри Гайден
, а Питер Сэфран
числится продюсером.
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