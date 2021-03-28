Антуан Фукуа вписал в «Список смертников» Криса Пратта и Патрика Шварценеггера

Крис Пратт
, Констанс Ву
, Райли Кио
, Тейлор Китч
, Джинн Трипплхорн
и Патрик Шварценеггер
сыграют в «Списке смертников
» (The Terminal List) от Amazon. Режиссёром сериала выступит Антуан Фукуа
, уточняет Deadline
.
Многосерийная адаптация одноимённого романа Джека Карра поведает о морском котике Джеймсе Рисе (Пратт), чей отряд, отправившийся на секретное задание, истребляют во время засады. По возвращении домой его терзают противоречивые воспоминания о случившемся и чувство вины. Однако, когда всплывают новые доказательства, главный герой обнаруживает, что вовлечён в заговор, и теперь опасность угрожает не только ему, но и его близким. Сыну Арнольда Шварценеггера
и шурину Пратта досталась ключевая роль самого молодого члена команды Риса — Донни Митчелла, только что закончившего обучение.
Шоураннером и сценаристом шоу является Дэвид ДиДжилио
. Продюсерская команда состоит из Пратта, Фукуа, Карра и Джона Шумахера
. За производство отвечают MRC Television, Civic Center Media и Amazon Studios.
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