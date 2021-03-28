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Антуан Фукуа вписал в «Список смертников» Криса Пратта и Патрика Шварценеггера

28 марта
2021 год

Новости кино >>
28 марта 2021
Крис Пратт, Констанс Ву, Райли Кио, Тейлор Китч, Джинн Трипплхорн и Патрик Шварценеггер сыграют в «Списке смертников» (The Terminal List) от Amazon. Режиссёром сериала выступит Антуан Фукуа, уточняет Deadline.

Антуан Фукуа вписал в «Список смертников» Криса Пратта и Патрика Шварценеггера
фото: arrobanerd.com

Многосерийная адаптация одноимённого романа Джека Карра поведает о морском котике Джеймсе Рисе (Пратт), чей отряд, отправившийся на секретное задание, истребляют во время засады. По возвращении домой его терзают противоречивые воспоминания о случившемся и чувство вины. Однако, когда всплывают новые доказательства, главный герой обнаруживает, что вовлечён в заговор, и теперь опасность угрожает не только ему, но и его близким. Сыну Арнольда Шварценеггера и шурину Пратта досталась ключевая роль самого молодого члена команды Риса — Донни Митчелла, только что закончившего обучение.

Шоураннером и сценаристом шоу является Дэвид ДиДжилио. Продюсерская команда состоит из Пратта, Фукуа, Карра и Джона Шумахера. За производство отвечают MRC Television, Civic Center Media и Amazon Studios.
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