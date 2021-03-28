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Во вселенной «Трансформеров» появится ещё один фильм

28 марта
2021 год

Новости кино >>
28 марта 2021
У «Трансформеров» компании Hasbro появится ещё один фильм. Согласно THR, Paramount Pictures уже нашла для грядущей картины режиссёра и сценариста.


Режиссёрское кресло займёт постановщик подростковой драмы «Шарм-Сити» Энджел Мануэль Сото, а за сюжет отвечает Марко Рамирес, работавший над «Сорвиголовой». Зрителям представят самостоятельную историю, которая не будет тесно связана с событиями вселенной, созданной Майклом Бэем.

Кроме того, в разработке находится седьмая часть популярной серии, которую поставит Стивен Кейпл-младший.
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