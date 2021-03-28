Во вселенной «Трансформеров» появится ещё один фильм

У «Трансформеров
» компании Hasbro появится ещё один фильм. Согласно THR
, Paramount Pictures уже нашла для грядущей картины режиссёра и сценариста.
Режиссёрское кресло займёт постановщик подростковой драмы «Шарм-Сити
» Энджел Мануэль Сото
, а за сюжет отвечает Марко Рамирес
, работавший над «Сорвиголовой
». Зрителям представят самостоятельную историю, которая не будет тесно связана с событиями вселенной, созданной Майклом Бэем
.
Кроме того, в разработке находится седьмая часть популярной серии, которую поставит Стивен Кейпл-младший
.
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