Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Брэд Пейтон вступит в «Снайперскую элиту»

28 марта
2021 год

Новости кино >>
28 марта 2021
Брэд Пейтон, адаптировавший аркаду Rampage вместе с Дуэйном Джонсоном, теперь нацелился на игровую серию Sniper Elite, сообщает Variety.

Брэд Пейтон
фото: tg24.sky

В триллере «Снайперская элита» пойдёт рассказ о снайпере Карле Фэйрберне немецкого происхождения, которому во время Второй мировой войны дали задание спасти премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля от преследовавшего его нацистского убийцы. Это будет лёгкая и приятная игра в кошки-мышки на улицах Лондона в духе «Шерлока Холмса» и «Идентификации Борна».

Пейтон пишет сценарий в соавторстве с Гэри Грэмом. В продюсерскую команду фильма входят бывший генеральный директор Ubisoft Motion Pictures Жан-Жюльен Баронне, работавший над «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером, и генеральный директор Rebellion Джейсон Кингсли.

Брэд Пейтон вступит в «Снайперскую элиту»

Создатели уверяют, что их картина будет отличаться от «Врага у ворот» и других похожих фильмов. Не следует ожидать и брутальных сцен, связанных с оригиналом. Зато зрителям представят «сильного женского персонажа» — помощницу Черчилля. Будет забавно, если ею окажется Иви Фрай из Assassin’s Creed Syndicate.

Sniper Elite представляет собой игровую серию в жанре Action с элементами стелса, разработанную компанией Rebellion Developments. Первая часть появилась в 2005 году, а последняя — Zombie Army 4: Dead War — вышла в 2020-м. На данный момент серия состоит из девяти игр, включающих спин-офф об отстреле зомби.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Найдены режиссёр и сценарист для экранизации игры Just Cause
Дуэйн Джонсон спасает Америку от гигантских животных
Поиск по меткам
игры
персоны
Брэд Пейтон
фильмы
Враг у воротИдентификация БорнаРэмпейджШерлок Холмс

фотографии >>
Брэд Пейтон вступит в «Снайперскую элиту» фотографии
Брэд Пейтон вступит в «Снайперскую элиту» фотографии
Брэд Пейтон вступит в «Снайперскую элиту» фотографии
Брэд Пейтон вступит в «Снайперскую элиту» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лиана Жвания
25 марта ушла из жизни актриса Лиана Жвания.
Ян Янакиев
24 марта ушёл из жизни актёр Ян Янакиев.
Всеволод Хабаров
23 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Всеволод Хабаров.
Светлана Меньшикова
23 марта ушла из жизни актриса Светлана Меньшикова.

День рождения >>

Алексей Зайцев
Бахтиёр Ихтияров
Алёна Коломина
Андрей Косташ
Александр Митта
Игорь Нефёдов
Александр Самойленко
Иннокентий Смоктуновский
Геннадий Фролов (II)
Наташа Швец (II)
Дирк Богард
Массимо Бонетти
Винс Вон
Матти Пеллонпяя
Амайя Саламанка
Джулия Стайлз
Ник Фрост
все родившиеся 28 марта >>

Афиша кино >>

Маша
драма, криминальный фильм
Россия, 2020
Пришелец из Сказки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Польша, 2019
Ученик экзорциста
фильм ужасов
США, 2020
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
Дино Дана
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Исход
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
Майор Гром: Чумной доктор
боевик, приключения
Россия, 2021
Июльский дождь
мелодрама, притча
СССР, 1966
Годзилла против Конга
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2020
Поступь хаоса
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Канада, США, 2019
Ая и ведьма
детский фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2020
Дочь волка
боевик, триллер
Канада, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен