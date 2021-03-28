Брэд Пейтон вступит в «Снайперскую элиту»

Брэд Пейтон
, адаптировавший аркаду Rampage
вместе с Дуэйном Джонсоном
, теперь нацелился на игровую серию Sniper Elite
, сообщает Variety
.
В триллере «Снайперская элита
» пойдёт рассказ о снайпере Карле Фэйрберне немецкого происхождения, которому во время Второй мировой войны дали задание спасти премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля от преследовавшего его нацистского убийцы. Это будет лёгкая и приятная игра в кошки-мышки на улицах Лондона в духе «Шерлока Холмса
» и «Идентификации Борна
».
Пейтон пишет сценарий в соавторстве с Гэри Грэмом
. В продюсерскую команду фильма входят бывший генеральный директор Ubisoft Motion Pictures Жан-Жюльен Баронне
, работавший над «Кредо убийцы
» с Майклом Фассбендером
, и генеральный директор Rebellion Джейсон Кингсли
.
Создатели уверяют, что их картина будет отличаться от «Врага у ворот
» и других похожих фильмов. Не следует ожидать и брутальных сцен, связанных с оригиналом. Зато зрителям представят «сильного женского персонажа»
— помощницу Черчилля. Будет забавно, если ею окажется Иви Фрай из Assassin’s Creed Syndicate
.
Sniper Elite представляет собой игровую серию в жанре Action с элементами стелса, разработанную компанией Rebellion Developments. Первая часть появилась в 2005 году, а последняя — Zombie Army 4: Dead War
— вышла в 2020-м. На данный момент серия состоит из девяти игр, включающих спин-офф об отстреле зомби.
обсуждение >>