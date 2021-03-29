Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Фатюшина

Сегодня, 29 марта, исполнилось 70 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, популярного советского и российского актёра театра и кино Александра Фатюшина
.
Александр Константинович родился 29 марта 1951 года в Рязани в рабочей семье. Его отец был шофёром, мать — домохозяйкой. Кроме Саши, в семье ещё было двое детей: старший брат и старшая сестра. Детство будущего актёра прошло в обычной коммунальной квартире в центре города. Во дворе был маленький огородик. Любовь к театру привил Александру его старший брат, который одно время занимался в школьном драмкружке. Глядя на него, и младший брат подался в артисты — записался в театральную студию Дворца культуры профсоюзов. Однако в дальнейшем старший брат к театру охладел, а вот Александр чётко определил свою будущую профессию. Летом 1968-го он приехал в Москву поступать в театральный. Однако первая попытка оказалось неудачной, Саша провалил экзамены. Но Фатюшин был настойчив и вторая попытка была удачной. Он стал студентом ГИТИСа. В 1973-м после окончания ГИТИСа стал актёром театра имени Владимира Маяковского
, ставшего для него родным до конца жизни.
В кино дебютировал в 1974-м, сыграв в картинах «Три дня в Москве
» и «Осень
». Первую главную роль — сержанта Карпенко — получил спустя два года в «Весеннем призыве
». Затем последовали образы мужа Верочки в рязановском
«Служебном романе
» и капитана милиции Тихонова в детективе «Лекарство против страха
», а в 1979-м актёр получил свою знаковую роль хоккеиста Гурина в мелодраме Владимира Меньшова
«Москва слезам не верит
». Всего на счету Фатюшина 65 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Дамы приглашают кавалеров
», «34-й скорый
», «Россия молодая
», «Счастливая, Женька!
», «Одиночное плавание
», «Потерпевшие претензий не имеют
», «Петербургские тайны
» и другие. Последний раз на большом экране он появился в комедии Сергея Никоненко
«А поутру они проснулись
», вышедшей в 2003-м.
Александр Фатюшин был женат на актрисе его же театра Елене Мольченко
. Лауреат Государственной премии СССР и премии X-го Всесоюзного кинофестиваля. Вёл телепрограмму «Первые
» о советских спортсменах на канале ТВ-Центр. Ушёл из жизни 6 апреля 2003-го в своей московской квартире после осложнений от воспаления лёгких. Похоронен на Аллее памяти выдающихся спортсменов и тренеров Востряковского кладбища в Москве. Ему было 52 года.
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