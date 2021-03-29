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Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Фатюшина

29 марта
2021 год

Новости кино >>
29 марта 2021
Сегодня, 29 марта, исполнилось 70 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, популярного советского и российского актёра театра и кино Александра Фатюшина.

Александр Константинович родился 29 марта 1951 года в Рязани в рабочей семье. Его отец был шофёром, мать — домохозяйкой. Кроме Саши, в семье ещё было двое детей: старший брат и старшая сестра. Детство будущего актёра прошло в обычной коммунальной квартире в центре города. Во дворе был маленький огородик. Любовь к театру привил Александру его старший брат, который одно время занимался в школьном драмкружке. Глядя на него, и младший брат подался в артисты — записался в театральную студию Дворца культуры профсоюзов. Однако в дальнейшем старший брат к театру охладел, а вот Александр чётко определил свою будущую профессию. Летом 1968-го он приехал в Москву поступать в театральный. Однако первая попытка оказалось неудачной, Саша провалил экзамены. Но Фатюшин был настойчив и вторая попытка была удачной. Он стал студентом ГИТИСа. В 1973-м после окончания ГИТИСа стал актёром театра имени Владимира Маяковского, ставшего для него родным до конца жизни.

Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Фатюшина

В кино дебютировал в 1974-м, сыграв в картинах «Три дня в Москве» и «Осень». Первую главную роль — сержанта Карпенко — получил спустя два года в «Весеннем призыве». Затем последовали образы мужа Верочки в рязановском «Служебном романе» и капитана милиции Тихонова в детективе «Лекарство против страха», а в 1979-м актёр получил свою знаковую роль хоккеиста Гурина в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Всего на счету Фатюшина 65 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Дамы приглашают кавалеров», «34-й скорый», «Россия молодая», «Счастливая, Женька!», «Одиночное плавание», «Потерпевшие претензий не имеют», «Петербургские тайны» и другие. Последний раз на большом экране он появился в комедии Сергея Никоненко «А поутру они проснулись», вышедшей в 2003-м.

Александр Фатюшин был женат на актрисе его же театра Елене Мольченко. Лауреат Государственной премии СССР и премии X-го Всесоюзного кинофестиваля. Вёл телепрограмму «Первые» о советских спортсменах на канале ТВ-Центр. Ушёл из жизни 6 апреля 2003-го в своей московской квартире после осложнений от воспаления лёгких. Похоронен на Аллее памяти выдающихся спортсменов и тренеров Востряковского кладбища в Москве. Ему было 52 года.
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№ 1
Даша Лучик   29.03.2021 - 14:15
Очень красивый и талантливый актер, даже я помню несколько фильмов с его участием! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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