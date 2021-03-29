Александру Ребенок прозвали «Шваброй»

На ТВ-3 5 апреля в 19:30 состоится российская премьера детективного сериала «Швабра» с Александрой Ребенок в роли школьной математички Анны Николаевны Швабриной, которую ученики за глаза зовут просто Шваброй. Об этом сообщает пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
«Швабра – страстная женщина. Я и сама такая – страстно люблю свою профессию, тут мы с героиней очень похожи. Она отстаивает не только свою честь, но и доказывает "всемогущество" науки, которой посвятила всю свою жизнь. "Числа правят миром" – повторяет она вслед за Платоном. Я считаю, что за такими людьми будущее. Они решают самые сложные задачи нашего бытия и того, чего мы своим мозгом постичь не можем. В её жизни был опыт неудачных личных отношений, и теперь вся её страсть направлена на науку, т. к. "цифры не лгут в отличие от людей" – ещё одна её любимая фраза. Но ещё чаще она повторяет в кадре, что "случайностей не бывает". И то, что наш сериал выходит на канале ТВ-3, который я очень люблю, конечно, неслучайно», – рассказала о своей героине Александра Ребенок.
По сюжету гений математики предпочла Нобелевской премии работу в школе, но волею судеб оказывается вовлечена в расследование серийных убийств: сперва как главная подозреваемая, а затем – как сайдкик капитана Вершинина. Математика – это порядок и последовательность, которую возможно просчитать. А видя мир в формулах – можно предсказать поведение преступника и даже определить место совершения следующего убийства. Главные инструменты Анны Николаевны – безупречные знания математических формул, а её партнёра-следователя – многолетний опыт и основы криминалистики. Казалось бы, они совершенно разные, но именно благодаря этому союзу им удастся раскрыть самые запутанные дела.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
«Можно сказать, что Швабра – это некий собирательный образ всех моих школьных учителей и университетских преподавателей. Но в сценарии я сделал небольшое допущение: у главной героини нет узкой специализации – она гениальна во всём. Хотя в жизни так обычно не бывает, каждый математик, как правило, специализируется на отдельной отрасли. А Швабра как рыба в воде ориентируется во всех областях математики, до которых я смог дотянуться в силу своих скудных познаний, чтобы выстроить на их основе криминальную интригу. Когда-то я действительно что-то понимал в математике, но это всё-таки в прошлом. Поэтому каждый свой сценарный ход, точнее, каждое "математическое" расследование я проверял с действующими математиками. И при этом я изо всех сил стремился к тому, чтобы сделать математику понятной на всех уровнях», – говорит сценарист Алексей Френкель.
Лучше вжиться в образ Александре Ребенок помогала одна из легенд математики Наталья Берлова – единственная за 800-летнюю историю Кембриджского университета женщина – полный профессор математики, которая в последние годы также возглавляла лабораторию в Сколково.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
«Я увидела её интервью на YouTube и была покорена, а потом мы познакомились. Наталья очень мне помогла – она прочитала сценарий и поделилась своими размышлениями на эту тему. Хотя погрузиться в математический мир мне и так удалось достаточно легко. Мой папа – кандидат физико-математических наук, и всё моё детство было напитано математикой, это был мой любимый предмет в школе. В сериале "Школа" я уже играла учительницу физики, и спасибо моему папе – никаких сложностей не возникло. Так что и здесь для меня это была встреча с чем-то очень знакомым и любимым из детства – эту тему я хорошо знаю и всегда хотела сыграть что-то похожее. Я вообще считаю, что математика – это искусство, как поэзия и музыка», – вспоминает Александра Ребенок.
Роль капитана Вершинина, который в одиночку воспитывает сына и, как и тот, не слишком силён в математике, играет Антон Батырев. Пользователи сайта «Кино-Театр.Ру» второй год подряд признают его лучшим актёром года. По словам Батырева, «сериал "Швабра" снимал режиссёр Тарас Дударь, а я знаю – он не берётся за что попало. Он не гонится ни за деньгами, ни за количеством проектов, снимает в меру и только тогда, когда уверен, что хочет это снимать. Мы с Тарасом знакомы давно, и я всегда иду сниматься у него без вопросов. Он из тех режиссёров, кто даёт возможность нам, актёрам, поработать – как мы хотим. У него нет никакой диктатуры, нас ни к чему не принуждают, как это часто бывает. Мы вместе делаем то, что мы хотим делать».
«Мне было самой интересно наблюдать за тем, как можно раскрыть дело с помощью математики. И хотя я понимала, что это всё художественный ход и некое допущение, меня всё равно увлекали эти формулы, так что я волей-неволей, нет-нет да и заглядывала в "Википедию", чтобы почитать про гипотезу Римана или числа Фибоначчи. Мне кажется, этот сериал вполне может подвигнуть зрителя расширить свой кругозор. К тому же мне нравится, что в нём есть место юмору. Мне очень интересен этот жанр – ироничный детектив», – призналась Анна Кузина, сыгравшая судмедэксперта Катю.
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