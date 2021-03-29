«Никто» Ильи Найшуллера возглавил американский прокат

Боевик Ильи Найшуллера
«Никто
» с Бобом Оденкёрком
в главной роли возглавил американский прокат. По данным сайта Box Office Mojo
, картине за первые три дня удалось заработать 6,7 млн долларов дома и $ 11,7 млн по миру.
Лидерство фильму уступил диснеевский мультфильм «Райя и последний дракон
», которому четвёртый уик-энд принёс $ 3,5 млн. В итоге картина собрала в домашнем прокате $ 28,4 млн, а в мировом — $ 82.6 млн.
В тройку лидеров также вошёл фильм «Том и Джерри
». За пятые выходные лента заработала $ 2,5 млн. Всего на её счету $ 37,1 млн дома и $ 85,3 млн по миру.
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