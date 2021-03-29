Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Первыми после перестройки сошли с ума учителя»: отрывок из фильма «Печень или история одного стартапа»

29 марта
2021 год

Новости кино >>
29 марта 2021
Кино-Театр.Ру представляет отрывок из дебютного фильма Ивана Снежкина «Печень или история одного стартапа».



Действие картины происходит в 90-е, где три школьных друга, Леха, Вован и Мамед мечтают о богатой жизни, но для начала им нужно получить школьные аттестаты. Вот только к выпускным экзаменам их даже не допускают. Друзьям нужны деньги, чтобы сделать поддельные документы об окончании школы. И тут отличную, как им кажется, бизнес-идею нечаянно им подает местный криминальный авторитет. У него отказала печень, а друзья находят ему донорский орган для пересадки. План кажется им простым, но, как часто бывает, что-то в этой истории пошло не так.

«Мне было интересно снять кино про своих сверстников и очень любопытно попробовать воссоздать 90-е годы, которые я застал лишь в детстве. Мне кажется важным разрушить шаблон о 90-х, как о «лихих» годах, где повсюду бандиты в малиновых пиджаках и спортивных костюмах. Это уже все видели, и соответственно — это неинтересно. У нас в фильме другой образ времени. Вообще, мы постарались удивить зрителей и самих себя по части художественного решения и атмосферы в картине. Наш фильм — это не просто комедия с криминальным сюжетом, это лента о взрослении нации. По крайней мере, мы ставили перед собой именно такую задачу», — говорит Снежкин.

«Первыми после перестройки сошли с ума учителя»: отрывок из фильма «Печень или история одного стартапа»

Главные роли в фильме сыграли Даниил Вахрушев, Евгений Егоров и Мурад Ахмедов.

«За этот фильм мне не стыдно. Иногда бывает увиливаешь от вопросов, а здесь наоборот ¬ прошу друзей и близких сходить в кино. Отмечать сюжетные особенности или кастинг нет никакого смысла, на мой взгляд, в фильме удачно все. Актеры реально крутые. Кому нравится Маковецкий – приходите на Маковецкого, кому Обласов – можете увидеть Обласова. Если нравятся молодые артисты — вот, на Егорова, на Вахрушева приходите посмотреть. Не будут разочарованы и те, кому нравится эстетика 90х или остросюжетные вещи в стиле Гая Ричи, когда подростки вместо человечьей печени продают свинячью, и это все закручивает лихой водоворот событий. У меня нет ни одного "но" или минуса, чтобы, чтобы отговаривать зрителей от этого фильма. Пусть сходят на хорошее кино», – говорит Вахрушев.

«Первыми после перестройки сошли с ума учителя»: отрывок из фильма «Печень или история одного стартапа»

В картине также заняты Сергей Маковецкий, Александр Обласов и Евгения Добровольская.

«Мне радостно работать с дебютантами, но только тогда, когда я получаю неожиданный для себя материал. Когда Ваня прислал сценарий, он мне сразу понравился, показался смешным, остроумным, особенно, когда я вчитался в свою роль. Я понял, что такого я не играл. Такой роли у меня еще не было в кино. Мой персонаж отличается от всех: от Иоганна из «Про уродов и людей», Корона из «Жмурок» ... И когда я посмотрел, что у нас получилось – я не расстроился. Остроумное, получилось кино, потому что очень любопытная история. Там есть грань смешного и трагичного, есть вещи очень смешные и одновременно страшные», – отмечает Маковецкий.

В российский прокат фильм «Печень или история одного стартапа» выходит 31 марта.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Окно в Европу-2019: 27-й пробег по контуру земного шара. Часть 2
Картина «Смерть нам к лицу» получила главный приз фестиваля «Окно в Европу»
Поиск по меткам
90-еДебютРоссийские фильмы
персоны
Даниил ВахрушевЕвгения ДобровольскаяЕвгений ЕгоровСергей МаковецкийАлександр ОбласовИван Снежкин
фильмы
Печень или история одного стартапа

фотографии >>
«Первыми после перестройки сошли с ума учителя»: отрывок из фильма «Печень или история одного стартапа» фотографии
«Первыми после перестройки сошли с ума учителя»: отрывок из фильма «Печень или история одного стартапа» фотографии
«Первыми после перестройки сошли с ума учителя»: отрывок из фильма «Печень или история одного стартапа» фотографии
«Первыми после перестройки сошли с ума учителя»: отрывок из фильма «Печень или история одного стартапа» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лиана Жвания
25 марта ушла из жизни актриса Лиана Жвания.
Ян Янакиев
24 марта ушёл из жизни актёр Ян Янакиев.
Всеволод Хабаров
23 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Всеволод Хабаров.
Светлана Меньшикова
23 марта ушла из жизни актриса Светлана Меньшикова.

День рождения >>

Толепберген Байсакалов
Станислав Говорухин
Кирилл Жандаров
Григорий Маликов
Зарина Низамиддинова
Борис Романов
Александр Фатюшин
Ксения Хаирова
Геннадий Шныптев
Виолета Андрей
Брендан Глисон
Кристофер Ламберт
Люси Лоулесс
Александр Фелинг
Теренс Хилл
Бригитте Хорней
все родившиеся 29 марта >>

Афиша кино >>

Вспомнить всё
боевик, научная фантастика
США, 1990
Маша
драма, криминальный фильм
Россия, 2020
Майор Гром: Чумной доктор
боевик, приключения
Россия, 2021
Леонид Агутин. Cosmo life
музыкальный фильм
Куба, Мексика, Россия, США, Франция, 2020
Помогите, я уменьшил свою училку!
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2015
Пришелец из Сказки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Польша, 2019
Ученик экзорциста
фильм ужасов
США, 2020
В ринге только девушки
боевик, драма, комедия, спортивный фильм
США, 2020
Дино Дана
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Исход
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
После Чернобыля
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, США, Украина, 2014, 2021
Розовое облако
драма, научная фантастика, притча
Бразилия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен