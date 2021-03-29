«Первыми после перестройки сошли с ума учителя»: отрывок из фильма «Печень или история одного стартапа»

Кино-Театр.Ру
представляет отрывок из дебютного фильма Ивана Снежкина
«Печень или история одного стартапа
».
Действие картины происходит в 90-е, где три школьных друга, Леха, Вован и Мамед мечтают о богатой жизни, но для начала им нужно получить школьные аттестаты. Вот только к выпускным экзаменам их даже не допускают. Друзьям нужны деньги, чтобы сделать поддельные документы об окончании школы. И тут отличную, как им кажется, бизнес-идею нечаянно им подает местный криминальный авторитет. У него отказала печень, а друзья находят ему донорский орган для пересадки. План кажется им простым, но, как часто бывает, что-то в этой истории пошло не так.
«Мне было интересно снять кино про своих сверстников и очень любопытно попробовать воссоздать 90-е годы, которые я застал лишь в детстве. Мне кажется важным разрушить шаблон о 90-х, как о «лихих» годах, где повсюду бандиты в малиновых пиджаках и спортивных костюмах. Это уже все видели, и соответственно — это неинтересно. У нас в фильме другой образ времени. Вообще, мы постарались удивить зрителей и самих себя по части художественного решения и атмосферы в картине. Наш фильм — это не просто комедия с криминальным сюжетом, это лента о взрослении нации. По крайней мере, мы ставили перед собой именно такую задачу
», — говорит Снежкин.
Главные роли в фильме сыграли Даниил Вахрушев
, Евгений Егоров
и Мурад Ахмедов
.
«За этот фильм мне не стыдно. Иногда бывает увиливаешь от вопросов, а здесь наоборот ¬ прошу друзей и близких сходить в кино. Отмечать сюжетные особенности или кастинг нет никакого смысла, на мой взгляд, в фильме удачно все. Актеры реально крутые. Кому нравится Маковецкий – приходите на Маковецкого, кому Обласов – можете увидеть Обласова. Если нравятся молодые артисты — вот, на Егорова, на Вахрушева приходите посмотреть. Не будут разочарованы и те, кому нравится эстетика 90х или остросюжетные вещи в стиле Гая Ричи, когда подростки вместо человечьей печени продают свинячью, и это все закручивает лихой водоворот событий. У меня нет ни одного "но" или минуса, чтобы, чтобы отговаривать зрителей от этого фильма. Пусть сходят на хорошее кино
», – говорит Вахрушев.
В картине также заняты Сергей Маковецкий
, Александр Обласов
и Евгения Добровольская
.
«Мне радостно работать с дебютантами, но только тогда, когда я получаю неожиданный для себя материал. Когда Ваня прислал сценарий, он мне сразу понравился, показался смешным, остроумным, особенно, когда я вчитался в свою роль. Я понял, что такого я не играл. Такой роли у меня еще не было в кино. Мой персонаж отличается от всех: от Иоганна из «Про уродов и людей», Корона из «Жмурок» ... И когда я посмотрел, что у нас получилось – я не расстроился. Остроумное, получилось кино, потому что очень любопытная история. Там есть грань смешного и трагичного, есть вещи очень смешные и одновременно страшные
», – отмечает Маковецкий.
В российский прокат фильм «Печень или история одного стартапа» выходит 31 марта.
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