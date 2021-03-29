Где и как смотреть «Оскар» в России

Okko проведёт эксклюзивную прямую трансляцию 93-й церемонии вручения наград премии «Оскар
», которая пройдёт 26 апреля в 3:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса.
Полная запись церемонии вручения премии «Оскар» будет доступна в Okko по окончании прямой трансляции. Кроме того, позже в сервисе появится специальная полуторачасовая версия церемонии, включающая самые яркие и важные моменты.
«Церемония вручения наград премии "Оскар" – это важнейшее событие в мире кино, –
говорит генеральный директор мультимедийного сервиса Okko Максим Евдокимов. – Мы уверены, что киноманы и ценители кинематографического искусства успели соскучиться по масштабным и красивым церемониям, поэтому рады, что "Оскар" наши пользователи увидят в реальном времени вместе со всем миром! Для нас становится хорошей традицией предоставлять пользователям возможность быть частью крупнейших индустриальных мероприятий».
Live-трансляция церемонии вручения наград премии «Оскар» будет эксклюзивно доступна для зарегистрированных пользователей Okko без дополнительной платы в приложениях для iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.
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