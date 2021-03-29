Подростковая драма «Светлячок» с Ариной Фёдоровой доступна онлайн

Подростковая драма «Светлячок» о страхе быть непринятым и о том, как не потерять себя в жестоком мире подростков, вышла эксклюзивно на START. Главную роль исполнила студентка первого курса ВГИКа Арина Фёдорова. Ради дебюта в большом кино актриса согласилась побриться налысо и не отращивать волосы полгода, пока длились съёмки, уточняет пресс-служба видеосервиса.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По сюжету Света Василькова («Светлячок», как называет её мама) переезжает из деревни в город, чтобы учиться в хорошей школе. Появление новенькой, которая даже в жару ходит в красной шапке и кажется чересчур улыбчивой и наивной, сразу меняет привычную жизнь класса. Будущая «элита общества», как они сами себя называют, вынуждена взглянуть на себя со стороны и обнаружить не самые лучшие черты. Принимает новенькую только один одноклассник Вадим Сурков (Андрей Грызлов), за внимание которого давно борется Женя (Анна Глаубэ) – красотка и лидер своей компании. Ради любви Женя решается на жестокие поступки.
Для Кравченко «это история о борьбе за то, чтобы остаться человеком, сохранив в себе всё самое ценное, важное и неделимое. У каждого из нас есть своя "зона отчуждения", в которой мы либо сталкеры, либо жертвы. Нашей героине шестнадцать, она из "зоны отчуждения". Она – Светлячок. И она борец. В этой истории много поэзии, лирики, юмора. Она простая, как фотография с юга, но каждый поймёт её по-своему. Арина Фёдорова пришла на главную роль в последний момент, когда мы уже опустили руки. И зацепила своей естественностью, документальной органикой. Она из тех, кто играет, не играя. Простая и естественная, она дышит в кадре. Героиня сама не от мира сего, и нужна была неземная девочка. Арина играла каждую сцену на полную».
Главная героиня Света – добрая и наивная девушка, которая долго жила с мамой в глухой деревне, много читала, но практически не общалась с другими людьми. Она взволнована новыми возможностями, но не готова к жестокости сверстников. Для молодой актрисы Арины Фёдоровой роль в фильме стала первой значительной работой в кино. Готовясь к роли, актриса много раз пересматривала фильм «Вам и не снилось…» о любви двух подростков.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«В эту картину меня позвали очень неожиданно, я была в столовой ВГИКа, когда мне позвонили и пригласили прийти на встречу с режиссёром. Как только я прочитала несколько сцен для проб, в поведении Светы и её реакциях узнала себя. Света в каждом видит хорошее, любит человека даже со сломами внутри. В любом из нас есть этот свет, добро, просто оно настолько хрупкое, что мы его прячем. Считается, что быть добрым – это быть слабым, на самом деле это большое мужество», — рассказала о своей героине актриса.
Главной соперницей Светы становится Женя – лидер среди девочек класса. Она привыкла быть лучшей во всём и не терпит конкуренции. Её роль исполнила Анна Глаубэ.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«В школе я была совсем не такой, как Женя. Меня не любили и травили в новом классе из-за мальчика, поэтому я образ своей героини "сняла" с одной из своих обидчиц. Не считая этого опыта, школа отличное время веселья и в хорошем смысле безрассудства, – говорит Глаубэ. – Я была самой взрослой на съёмочной площадке, но с ребятами мы стали реальным классом. Режиссёру это удалось. "Светлячок" учит быть добрее, внимательнее к окружающим, но при этом смело отстаивать свою позицию».
Женя борется за внимание своего одноклассника Вадима Суркова. Вадим держится одиночкой, но остаётся явным лидером в классе. Он водит мотоцикл и пишет стихи. Кажется, он ищет новое вдохновение. Света сразу привлекает его внимание. По словам исполнителя роли Андрея Грызлова, для него фильм является историей «о страхе быть непринятым. В школе мы как правило натягиваем на себя маски, кем-то навязанные, или мы сами их выбираем. В этом возрасте не совсем ещё понимаешь, какой ты на самом деле. Моему персонажу тяжело проявлять свои настоящие чувства. Если он влюбился, ему самому это непонятно и страшно. Он привык, что девочки сами на него вешаются. Во многом благодаря появлению искренней и чистой Светы у Вадима и других открываются глаза. Происходит переломный момент в их жизни».
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Влияет на мировоззрение подростков не только появление новенькой в классе, но и акция добрых дел, которую одноклассники проводят, чтобы победить в борьбе за звание лучшей школы. В рамках этой акции Женя и другие девочки знакомятся с одинокой пожилой актрисой, оказавшейся в инвалидном кресле. Роль исполнила Ёла Санько.
«Я могла бы и не сыграть эту роль, потому что очень боюсь играть героинь с ограничениями физических возможностей. Поначалу даже предлагала вместо коляски взять костыли. Но я просто не знала, как ей потом предстоит танцевать! Я безмерно благодарна режиссёру Марии Кравченко. Сейчас мало трепетных нежных людей, но со стрежнем к тому же. У авторов болит душа за людей в этом возрасте, за их родителей. Я уверена, что после просмотра ни один человек не останется без потребности изменить что-то в своей жизни», – считает Ёла Санько.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Светлячок» стал первой подростковой драмой возрожденной Киностудии им. М. Горького, доступной широкому зрителю. Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ. Создатели картины убеждены, что она понравится тем, кто оценил картины «Вам и не снилось…», «Костяника. Время лета», а также поклонникам современных сериалов «Трудные подростки», «Новенький» и мелодрамы «14+». Съёмки фильма проходили в Москве. Сцены в школе снимали в реальном учебном заведении во время летних каникул. Помимо вышеназванных, в картине также снялись Татьяна Казючиц, Алексей Демидов, Анна Якунина, Виталия Корниенко и другие актёры.
обсуждение >>