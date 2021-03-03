Короткометражка «Аркадий» про медведя-полицейского доступна онлайн

анонс

Фестиваль открыл прием заявок на участие в конкурсной программе.

Драма «Один в океане» расскажет о советском океанологе, бежавшем вплавь из СССР.

В ироническом детективе актёр предстанет в образе эксцентричного следователя, занимающегося поиском преступников среди богемы.

2 марта

Режиссёр Кантемир Балагов и писательница Марина Степнова работают над сценарием «Моники»

События новой картины постановщика происходят в наши дни, в родной для него Кабардино-Балкарии.