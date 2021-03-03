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Короткометражка «Аркадий» про медведя-полицейского доступна онлайн

3 марта
2021 год

Новости кино >>
3 марта 2021
Кино-Театр.Ру совместно с компанией по фестивальному продвижению фильмов CinePromo представляют онлайн-премьеру короткометражной картины Екатерины Сташевской «Аркадий».



«Все животные равны», — говорил писатель Джордж Оруэлл. А сегодня и все люди равны – так почему бы не уравнять в правах животных и людей? В одном из полицейских участков города N так и сделали, взяли на службу бурого медведя по имени Аркадий Чижиков. Он очень хочет быть полезным и влиться в коллектив, но толерантность русскому человеку дается не просто, так что коллеги Аркадия никак не принимают.

«В глазах иностранцев Россия — дикая страна медведей, плохих дорог и водки с балалайками. Хотелось посмеяться вместе со всеми над нашими национальными стереотипами», — объясняет режиссер Екатерина Сташевская. Для нее это работа стала пятой короткометражной картиной в фильмографии.

Аркадий

Главные роли в «Аркадии» исполнили Григорий Чабан, Илья Ловкий, Юрий Сафаров, Яков Тихомиров, Александр Пронькин, Николай Журавлёв.

«Я хотела снимать настоящего живого медведя, делала пробы. Удивительно, но все актеры проявили невероятную смелость и согласились сниматься с животным. Сцены в одном помещении, портреты, шеренга, танцы. Это супер смело. Но нашего медведя забрал Павел Лунгин на свой блокбастер, пришлось работать с костюмом», — рассказывает Сташевская.

«Аркадий» принял участие в нескольких российских и международных фестивалях. Премьерный показ состоялся в 2019 году в Нижнем Новгороде на Realist Web Fest, после чего короткометражку показывали на «Амурской осени», на KinoStart в Екатеринбурге, на «Святой Анне», а также на смотрах в Португалии, Великобритании, Индии, Италии, Германии, Испании и Иране.

Аркадий

«Зарубежный зритель всегда в полный восторг приходит. Понятно, почему. Иностранец видит такую экзотику и ставит галочку в голове: «Ага. Я так и думал. Россия дикая страна. Вау». То есть он пришел и увидел то, что ожидал, и всегда на позитиве от такого результата. Российский зритель, наоборот, рефлексирующий. Вся история нашей страны заставляет нас искать везде множество подтекстов, смыслов, интерпретаций. Самые неожиданные впечатления именно от русского зрителя. Самая интересная идея — что медведь мог бы быть и женщиной», - делится опытом фестивальных показов Екатерина Сташевская.
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обсуждение >>
№ 1
Даша Лучик   3.03.2021 - 13:30
Идея короткометражки интересная! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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