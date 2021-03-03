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«Кинотавр-2021» состоится в сентябре

3 марта
2021 год

Новости кино >>
3 марта 2021
32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» состоится в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года. О старте приема заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра сообщает оргкомитет смотра.

«Кинотавр-2021» состоится в сентябре
фото: www.kinotavr.ru

Понимая важность традиционного оффлайн-формата, организаторы приняли решение провести фестиваль в полноценном виде в этом году позднее, чем обычно. Основной площадкой показов вновь станет Зимний театр.

«“Кинотавр”, как главный национальный фестиваль, многие годы является важнейшей площадкой для продвижения авторского российского кинематографа, точкой силы, где встречается индустрия, и точкой отправления фильмов в жизнь», — сказано в сообщении.

Подать заявку на участие и ознакомиться с подробностями регламента можно на официальном сайте смотра.
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№ 1
Даша Лучик   3.03.2021 - 13:39
Очень хочется верить, что мероприятие пройдет вживую! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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