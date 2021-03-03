Якутский триллер «Иччи» покажут за рубежом

Якутский триллер «Иччи» с Мариной Васильевой в главной роли выйдет в международный прокат. Об этом сообщает пресс-служба компании «Арт Дойду», которая активно представляет свои проекты на зарубежных кинорынках.
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фото: News.Ykt.Ru
По сюжету, когда одну состоятельную якутскую семью постигло несчастье, все местные жители в страхе покинули близлежащие земли. Территория пустовала на протяжении нескольких столетий. Но со временем жуткая история забылась, и фермеры вновь пришли осваивать заброшенные края. Однако дух этих земель все эти годы поджидал удобного момента, чтобы заявить о себе одной ночью, способной навсегда изменит судьбы людей.
Фильм поставил режиссер Костас Марсаан. В актерский состав вошли Борислав Степанов, Матрена Корнилова,Илья Яковлев и Дмитрий Михайлов.
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Дистрибьютором в США и Канаде выступает High Octane Pictures, предоставляющая большой выбор коммерчески привлекательных кинофильмов. А на остальных территориях по всему миру (кроме России и СНГ) реализацией прав займется итальянская компания TVCO, которая известна тем, что уделяет особое внимание перспективному независимому кино.
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