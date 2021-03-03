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Якутский триллер «Иччи» покажут за рубежом

3 марта
2021 год

Новости кино >>
3 марта 2021
Якутский триллер «Иччи» с Мариной Васильевой в главной роли выйдет в международный прокат. Об этом сообщает пресс-служба компании «Арт Дойду», которая активно представляет свои проекты на зарубежных кинорынках.

Якутский триллер «Иччи» покажут за рубежом
фото: News.Ykt.Ru

По сюжету, когда одну состоятельную якутскую семью постигло несчастье, все местные жители в страхе покинули близлежащие земли. Территория пустовала на протяжении нескольких столетий. Но со временем жуткая история забылась, и фермеры вновь пришли осваивать заброшенные края. Однако дух этих земель все эти годы поджидал удобного момента, чтобы заявить о себе одной ночью, способной навсегда изменит судьбы людей.

Фильм поставил режиссер Костас Марсаан. В актерский состав вошли Борислав Степанов, Матрена Корнилова,Илья Яковлев и Дмитрий Михайлов.

Дистрибьютором в США и Канаде выступает High Octane Pictures, предоставляющая большой выбор коммерчески привлекательных кинофильмов. А на остальных территориях по всему миру (кроме России и СНГ) реализацией прав займется итальянская компания TVCO, которая известна тем, что уделяет особое внимание перспективному независимому кино.
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Марина Васильева (II)Константин ДаниловМатрёна КорниловаДмитрий Михайлов (IV)Илья Яковлев
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Якутский триллер «Иччи» покажут за рубежом фотографии
Якутский триллер «Иччи» покажут за рубежом фотографии
Якутский триллер «Иччи» покажут за рубежом фотографии
Якутский триллер «Иччи» покажут за рубежом фотографии
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