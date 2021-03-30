«Любовь матери» с Петром Рыковым откроет линейку мелодрам на «Dомашнем»

В центре сюжета – вечный конфликт между свекровью и невесткой. Властная и влиятельная дама Маргарита (Анастасия Бунина) делает все возможное, чтобы расстроить свадьбу единственного сына Сергея (Петр Рыков). Она уверена: простушка Маша (Дарья Плахтий), девочка из детдома, совершенно не пара ее Сергею. С этого начинается вражда между двумя женщинами.
13 апреля зрителям представят четырехсерийную мелодраму «Не хочу тебя терять», где сыграли Елизавета Майская и Дмитрий Белякин. Главная героиня Соня с детства влюблена в своего одноклассника Андрея. Но он предпочел ей другую – красавицу Таню. Спустя семь лет судьба снова сталкивает Андрея и Соню. Она, как и мечтала в юности, стала отличным хирургом, а Андрей – успешным архитектором. Только любви настоящей не случилось ни у нее, ни у него.
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
Следующем проектом линейки «Лав сторис» станет мелодрама «Ассистентка». Это история Насти (Дарья Легейда), которая женственна и уверена в себе, но никак не может выйти замуж. 15 апреля в эфире телеканала состоится премьера «Тростинки на ветру» с Ириной Гришак, чья героиня также пытается обрести счастье.
Неделю апрельских премьер завершит картина «Разве можно мечтать о большем», где главные роли исполнили Александра Сизоненко и Сергей Дзялик. По сюжету медсестра Ксения мечтала о прекрасной жизни с любимым человеком, но из-за болезни мамы ей пришлось отложить свой переезд за границу. Девушке приходится искать средства на операцию, и она соглашается стать сиделкой у богатой вдовы Ольги Болговой. Героиня даже не догадывается, в какую опасную историю она угодила.
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