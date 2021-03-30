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Российский «Спутник» получит голливудский ремейк

30 марта
2021 год

Новости кино >>
30 марта 2021
Российский триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко получит англоязычный ремейк. Его снимут в сотрудничестве с голливудскими студиями Village Roadshow, выпустившей «Джокера» и «Великого Гэтсби», и 6th and Idaho, которая готовит нового «Бэтмена». Об этом сообщает пресс-служба компании Art Pictures Studio.

Российский «Спутник» получит голливудский ремейк
фото: Пресс-служба Art Pictures Studio

В команду, работающую над ремейком, войдут Мэтт Ривз, Адам Кассан и Рафи Крон – со стороны 6th and Idaho, Михаил Врубель и Александр Андрющенко – со стороны кинокомпании «Водород», Федор Бондарчук от Art Pictures Studio и Илья Стюарт от Hype Film. Также продюсерами картины выступят Егор Абраменко, Мурад Османн, Павел Буря, Алина Тяжлова, Мила Розанова и студия XYZ Films. Курировать проект со стороны Village Roadshow будет Джиллиан Апфельбаум.

«Мы счастливы, что вселенная «Спутника» растет и он выходит на новую орбиту. Четыре года назад мы совместно с молодым и талантливым режиссёром Егором Абраменко сняли короткометражный фильм – он и стал основой для этого кинодебюта. А сейчас нас уже ждут съемки англоязычного ремейка с потрясающими партнерами. Важно, что пандемия не повлияла на наши совместные планы и международное сотрудничество. Это только в очередной раз доказывает силу искусства, мечты и кино», — говорит Илья Стюарт.

Международная премьера «Спутника» состоялась на фестивале Tribeca Film Festival, а отечественный зритель увидел его в апреле 2020 года. Впервые в России полнометражный крупнобюджетный фильм вышел в онлайн-прокат, минуя кинотеатры, которые приостановили работу из-за пандемии коронавируса.

Затем при поддержке прокатной компании IFC фильм был показан в Северной Америке. После кинотеатрального проката в США «Спутник» возглавил американский iTunes, заняв первое место в категории «хоррор». Лента также получила главную награду «Астероид» и приз зрительских симпатий на престижном Итальянском фестивале научно-фантастического кино в Триесте, была номинирована на Saturn Awards и Critics Choice Super Awards.
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