Российский «Спутник» получит голливудский ремейк

Российский триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко получит англоязычный ремейк. Его снимут в сотрудничестве с голливудскими студиями Village Roadshow, выпустившей «Джокера» и «Великого Гэтсби», и 6th and Idaho, которая готовит нового «Бэтмена». Об этом сообщает пресс-служба компании Art Pictures Studio.
«Мы счастливы, что вселенная «Спутника» растет и он выходит на новую орбиту. Четыре года назад мы совместно с молодым и талантливым режиссёром Егором Абраменко сняли короткометражный фильм – он и стал основой для этого кинодебюта. А сейчас нас уже ждут съемки англоязычного ремейка с потрясающими партнерами. Важно, что пандемия не повлияла на наши совместные планы и международное сотрудничество. Это только в очередной раз доказывает силу искусства, мечты и кино», — говорит Илья Стюарт.
Международная премьера «Спутника» состоялась на фестивале Tribeca Film Festival, а отечественный зритель увидел его в апреле 2020 года. Впервые в России полнометражный крупнобюджетный фильм вышел в онлайн-прокат, минуя кинотеатры, которые приостановили работу из-за пандемии коронавируса.
Затем при поддержке прокатной компании IFC фильм был показан в Северной Америке. После кинотеатрального проката в США «Спутник» возглавил американский iTunes, заняв первое место в категории «хоррор». Лента также получила главную награду «Астероид» и приз зрительских симпатий на престижном Итальянском фестивале научно-фантастического кино в Триесте, была номинирована на Saturn Awards и Critics Choice Super Awards.
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