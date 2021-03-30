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Марина Коняшкина отправится на поиски дочери в сериале «Несломленная»

30 марта
2021 год

Новости кино >>
30 марта 2021
Многосерийная драма «Несломленная» с Мариной Коняшкиной, Александрой Власовой и Ильей Носковым стартует 5 апреля на «России 1», сообщает пресс-служба телеканала.

Марина Коняшкина отправится на поиски дочери в сериале «Несломленная»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Известный шеф-повар и владелица сети ресторанов Анна Стрельцова (Марина Коняшкина) в одночасье лишается всего из-за ложного обвинения в убийстве мужа Игоря (Павел Баршак). Суд приговаривает ее к восьми годам заключения. В тюрьме у нее рождается дочь Надежда, заботу о которой берет на себя Виктория (Александра Власова) – сестра Анны. Спустя четыре года героиня надеется на досрочное освобождение. Но когда Вика перестает выходить на связь, женщина решается на побег, не дождавшись решения комиссии. Дома Анна выясняет, что ее дочь Надя пропала, ресторанный бизнес давно продан главному конкуренту Григорию Шарову (Илья Носков), а в ее квартире живут чужие люди. Чтобы найти своих близких и отыскать убийцу мужа, героине придется пройти через сложные испытания, заново обрести веру в любовь и выяснить, кто же на самом деле ей друг, а кто – злейший враг.

«В самом названии «Несломленная» жизненный путь героини – от роскошной жизни бизнес-леди, хозяйки сети ресторанов, через предательство близких, тюрьму, рождение и потерю ребенка, поддержку настоящих друзей, осмысление своего пути – к радости и счастью. Благодаря профессиональной команде и сильнейшему актерскому составу у нас получилось настоящее и искреннее кино, которое, я надеюсь, по достоинству оценит зритель», — отметила режиссер Елена Цыплакова.
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