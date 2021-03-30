Марина Коняшкина отправится на поиски дочери в сериале «Несломленная»

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30 марта Российский «Спутник» получит голливудский ремейк Его снимут в сотрудничестве со студиями, выпустившими «Джокера» и «Великого Гэтсби».

30 марта «Любовь матери» с Петром Рыковым откроет линейку мелодрам на «Dомашнем» На телеканале также покажут сериалы «Не хочу тебя терять», «Ассистентка» и «Тростинка на ветру».