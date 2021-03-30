«Мы будем тут счастливы»: отрывок из фэнтези «Розовое облако»

По сюжету на Бразилию опускаются розовые облака. Люди, вышедшие на улицу ранним утром, падают замертво. Вскоре новостные сводки будут состоять сплошь из тревожных сообщений: «Покинув свое жилище, вы умрете через десять секунд». Правительство настоятельно рекомендует оставаться на местах. Пробуждение многих знаменует оглушительный стон предупредительных сирен. Люди по всему миру вынуждены уединиться с теми, с кем оказались в компании накануне вечером. Кто-то проведет ближайшее время с семьей. Кто-то — с друзьями, невольно оставшись в гостях. Кто-то — в одиночестве.
Джованна просыпается в одном доме с Яго. Первое знакомство прошло неудачно: пьяный флирт, праздное веселье, отношения, в лучшем случае, на одну ночь. После пробуждения они расстались бы навсегда, позабыв про эту встречу, но Джованну и Яго лишают выбора, — обстоятельства диктуют условия. Неловкие предположения, что взаперти человечество останется до зимы, сменяются другими сезонными надеждами. Вскоре будет организована доставка еды и лекарств. Появится первое поколение, выращенное «в домашних условиях», дети не будут знать, каково оказаться на природе, замещая все впечатления от реального мира экраном своего ноутбука.
фото: К/ф «Розовое облако»
Сценарий «Розового облака» был написан в 2017 году, а съемки прошли в 2019-ом. Главные роли в ленте исполнили Рената де Лелис и Эдуардо Мендонса.
«Во время работы над сценарием я думала об «Ангеле-истребителе» Бунюэля и «За закрытыми дверями» Сартра. Меня интересовали не только отношения между двумя людьми, но и то, как на протяжении нескольких лет меняется их восприятие облака. Мягкий розовый цвет, интуитивно кажущийся безобидным, душит Джованну. В 2019 году новая реальность пандемии позволила съемочной группе ощутить себя героями фильма, который мы только что закончили. Что касается меня, за время своей самоизоляции я балансировала между позитивными периодами, присущими Яго, и слышала голос Джованны, говорящий: «Я больше не могу». Моя картина станет возможностью для зрителя пережить эмоциональные американские горки, с которыми каждый из нас имел дело в течение прошлого года», — говорит Жербази.
В российский прокат фильм «Розовое облако» выходит 1 апреля.
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