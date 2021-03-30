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«Мы будем тут счастливы»: отрывок из фэнтези «Розовое облако»

30 марта
2021 год

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30 марта 2021
Кино-Театр.Ру представляет отрывок из фантастического фильма «Розовое облако» бразильского режиссера Юли Жербази.



По сюжету на Бразилию опускаются розовые облака. Люди, вышедшие на улицу ранним утром, падают замертво. Вскоре новостные сводки будут состоять сплошь из тревожных сообщений: «Покинув свое жилище, вы умрете через десять секунд». Правительство настоятельно рекомендует оставаться на местах. Пробуждение многих знаменует оглушительный стон предупредительных сирен. Люди по всему миру вынуждены уединиться с теми, с кем оказались в компании накануне вечером. Кто-то проведет ближайшее время с семьей. Кто-то — с друзьями, невольно оставшись в гостях. Кто-то — в одиночестве.

Джованна просыпается в одном доме с Яго. Первое знакомство прошло неудачно: пьяный флирт, праздное веселье, отношения, в лучшем случае, на одну ночь. После пробуждения они расстались бы навсегда, позабыв про эту встречу, но Джованну и Яго лишают выбора, — обстоятельства диктуют условия. Неловкие предположения, что взаперти человечество останется до зимы, сменяются другими сезонными надеждами. Вскоре будет организована доставка еды и лекарств. Появится первое поколение, выращенное «в домашних условиях», дети не будут знать, каково оказаться на природе, замещая все впечатления от реального мира экраном своего ноутбука.

«Мы будем тут счастливы»: отрывок из фэнтези «Розовое облако»
фото: К/ф «Розовое облако»

Сценарий «Розового облака» был написан в 2017 году, а съемки прошли в 2019-ом. Главные роли в ленте исполнили Рената де Лелис и Эдуардо Мендонса.

«Во время работы над сценарием я думала об «Ангеле-истребителе» Бунюэля и «За закрытыми дверями» Сартра. Меня интересовали не только отношения между двумя людьми, но и то, как на протяжении нескольких лет меняется их восприятие облака. Мягкий розовый цвет, интуитивно кажущийся безобидным, душит Джованну. В 2019 году новая реальность пандемии позволила съемочной группе ощутить себя героями фильма, который мы только что закончили. Что касается меня, за время своей самоизоляции я балансировала между позитивными периодами, присущими Яго, и слышала голос Джованны, говорящий: «Я больше не могу». Моя картина станет возможностью для зрителя пережить эмоциональные американские горки, с которыми каждый из нас имел дело в течение прошлого года», — говорит Жербази.

В российский прокат фильм «Розовое облако» выходит 1 апреля.
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«Мы будем тут счастливы»: отрывок из фэнтези «Розовое облако» фотографии
«Мы будем тут счастливы»: отрывок из фэнтези «Розовое облако» фотографии
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