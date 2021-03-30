Трансляция Премии АПКиТ собрала более полумиллиона просмотров

Торжественную церемонию вручения IX Премии АПКиТ посмотрели более полумиллиона человек — в прямом эфире и в течение трех дней после мероприятия. Трансляция доступна на сайте и в аккаунтах Пятого канала в соцсетях, а также в онлайн-кинотеатре МТС ТВ и на сайте Ассоциации продюсеров, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба АПКиТ
Церемония прошла в гибридном формате. Продюсеры, входящие в Ассоциацию, были в Санкт-Петербурге, а многие номинанты подключились онлайн. По сюжету, в зале ресторана, оформленного в стиле Америки 30-х годов, «без оружия» собрался российский «продюсерский клан». Все хотели знать, какие фильмы и сериалы 2020 года по итогам голосования жюри признаны лучшими. Расследование поручили Гарику Мартиросяну и Ирине Петровой, они были ведущими церемонии вручения премии АПКиТ.
Лучшим сериалом от 5 до 24 серий – а именно эта категория считается основной для нынешнего телевидения и онлайн-платформ, – стали «Чики». Более того, постановщик этого сериала Эдуард Оганесян взял режиссерский приз.
Настоящие декорации, изготовленные по специальному заказу, составили единый комплекс с декорациями виртуальными. Огромный экран дополненной реальности Parallax Digital и технология Virtual Production переносили действие в Париж на высоту Эйфелевой башни, в заснеженные Альпы, на улицы гангстерской Италии и даже на поверхность Марса. Это то, что видели онлайн зрители и продюсеры за окнами того самого студийного «ресторана». Виртуальную картинку одновременно дополняли реальные артисты — мимы, туристы, гангстеры, космонавты.
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