Москино выпускает литературно-иллюстрированный журнал о столице

Москино представляет литературно-иллюстрированный журнал об истории, культуре и современных героях столицы. Первый номер выходит 1 апреля.
фото: Пресс-служба Москино
Накануне своего 90-летнего юбилея Москино возрождает оригинальный формат московского периодического журнала. Планируется, что издание будет выходить четыре раза в год, и каждый выпуск визуально и тематически будет связан с текущим сезоном. Среди авторов журнала — известные писатели, драматурги, артисты, сценаристы и деятели искусства современности.
Издание «Москино» задумано в лучших традициях московской журнальной периодики. В 1920-х годах прошлого века в столице произошел настоящий «журнальный бум». Именно тогда сформировался уникальный стиль московского иллюстрированного журнала. В оформлении периодических изданий принимали участие такие выдающиеся мастера своего времени, как архитектор Георгий Гольц и кинорежиссер Сергей Юткевич.
Журнал можно найти в сети городских кинотеатров «Москино», на полках «Фаланстера» и других книжных магазинов столицы.
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