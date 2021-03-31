Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Москино выпускает литературно-иллюстрированный журнал о столице

31 марта
2021 год

Новости кино >>
31 марта 2021
Москино представляет литературно-иллюстрированный журнал об истории, культуре и современных героях столицы. Первый номер выходит 1 апреля.

Москино выпускает литературно-иллюстрированный журнал о столице
фото: Пресс-служба Москино

Накануне своего 90-летнего юбилея Москино возрождает оригинальный формат московского периодического журнала. Планируется, что издание будет выходить четыре раза в год, и каждый выпуск визуально и тематически будет связан с текущим сезоном. Среди авторов журнала — известные писатели, драматурги, артисты, сценаристы и деятели искусства современности.

Иллюстрацию для обложки первого номера создал художник Василий Кармазин. На ней изображены звезды отечественной киноклассики — музыкальной комедии Григория Александрова «Весна» — Любовь Орлова и Фаина Раневская. О великих кинодивах вспоминают актрисы Анна Родионова, Екатерина Маркова и народный артист России Евгений Стеблов. Героями номера также стали Нонна Мордюкова, Сергей Параджанов, Микеланджело Антониони, Николай Цискаридзе, Виктор Сухоруков и многие другие. Кроме того, читатели весеннего номера смогут первыми оценить фрагмент повести кинорежиссера Джаника Файзиева «Тайна Эмира», действие которой разворачивается в революционном Туркестане, а также узнать, какая атмосфера царила на Московском кинофестивале в середине 1960-х годов.

Москино выпускает литературно-иллюстрированный журнал о столице
фото: Пресс-служба Москино

Издание «Москино» задумано в лучших традициях московской журнальной периодики. В 1920-х годах прошлого века в столице произошел настоящий «журнальный бум». Именно тогда сформировался уникальный стиль московского иллюстрированного журнала. В оформлении периодических изданий принимали участие такие выдающиеся мастера своего времени, как архитектор Георгий Гольц и кинорежиссер Сергей Юткевич.

Журнал можно найти в сети городских кинотеатров «Москино», на полках «Фаланстера» и других книжных магазинов столицы.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Григорий АлександровМикеланджело АнтониониЕкатерина МарковаНонна МордюковаЛюбовь ОрловаСергей ПараджановФаина РаневскаяАнна РодионоваЕвгений СтебловВиктор СухоруковДжаник ФайзиевНиколай ЦискаридзеСергей Юткевич
фильмы
Весна

фотографии >>
Москино выпускает литературно-иллюстрированный журнал о столице фотографии
Москино выпускает литературно-иллюстрированный журнал о столице фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Жернакова
28 марта ушла из жизни актриса Нина Жернакова.

День рождения >>

Дмитрий Аросьев
Алёна Бабенко
Инга Будкевич
Алексей Вертков
Максим Дахненко
Александр Збруев
Владимир Колокольцев
Егор Корешков
Евгений Лазарев
Факундо Арана
Виктор Варкони
Ширли Джонс
Юэн Макгрегор
Кристофер Уокен
Изабелла Феррари
Ричард Чемберлен
все родившиеся 31 марта >>

Афиша кино >>

Вспомнить всё
боевик, научная фантастика
США, 1990
Маша
драма, криминальный фильм
Россия, 2020
Майор Гром: Чумной доктор
боевик, приключения
Россия, 2021
Леонид Агутин. Cosmo life
музыкальный фильм
Куба, Мексика, Россия, США, Франция, 2020
Помогите, я уменьшил свою училку!
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2015
Пришелец из Сказки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Польша, 2019
Ученик экзорциста
фильм ужасов
США, 2020
В ринге только девушки
боевик, драма, комедия, спортивный фильм
США, 2020
Дино Дана
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Исход
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
После Чернобыля
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, США, Украина, 2014, 2021
Розовое облако
драма, научная фантастика, притча
Бразилия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен