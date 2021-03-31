«Ганзель, Гретель и Агентство Магии» занял вторую строчку по просмотрам на Netflix в мире

Российский полнометражный мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии
», который вышел 25 марта на платформе Netflix
, за первый уикенд поднялся на второе место по просмотрам в мире и США, сообщает «Роскино».
В ряде регионов — Бразилии, Франции, Греции, Скандинавии — анимационная лента заняла первую строчку рейтинга. На платформе Netflix фильм идет под названием Secret Magic Control Agency.
«Ганзель, Гретель и Агентство Магии» — новый проект студии Wizart Animation, известной по франшизе «Снежная Королева
». В России картина вышла в широкий прокат 18 марта 2021 года.
Впервые мультфильм был представлен профессиональному сообществу на кинорынке Marche du Film в Каннах в 2019-м. Презентация привлекла внимание иностранных байеров, в том числе и закупщиков Netflix. Переговоры с платформой были продолжены на последующих кинорынках, организованных «Роскино».
«Российская анимация уже несколько лет является самым популярным жанром российского контента на мировой арене, и интерес зарубежных VOD-платформ к нашим мультфильмам подтверждает их высокое качество. Мы рады успеху компании Wizart, которая последние годы является одним из лидеров экспорта российской анимации. При этом, нужно отметить, что российский контент в целом стал очень востребованным на международных онлайн-сервисах, и за последние два года в линейке Netflix появились уже несколько российских проектов разных жанров. Это сериалы «Лучше, чем люди» и «Эпидемия», историческая мелодрама «Серебряные коньки», и теперь — полнометражный анимационный российский фильм. Мы видим, что российские компании все больше делают акцент на универсальные, интересные глобальной аудитории истории, и это, несомненно, правильный вектор для успеха на международных рынках
», — отметила гендиректор «Роскино» Евгения Маркова
.
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