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Третий фестиваль сериалов «Пилот» пройдет с 25 по 27 июня

31 марта
2021 год

Новости кино >>
31 марта 2021
Третий фестиваль сериалов «Пилот» пройдет с 25 по 27 июня в Иваново. Сейчас организаторы открыли прием заявок. Участвовать в конкурсе могут пилотные эпизоды завершенных или незавершенных проектов, премьера которых еще не состоялась ни на ТВ, ни онлайн.

Третий фестиваль сериалов «Пилот» пройдет с 25 по 27 июня
фото: Пресс-служба фестиваля

«Этот год становится по-настоящему переломным во всем и в плане развития индустрии сериалов оказался одним из самых важных. Индустрия шагнула далеко вперед, несмотря на все ограничения. И это ее развитие нам и предстоит понять, осознать и прочувствовать на «Пилоте» этим летом», — отмечает президент фестиваля Валерий Тодоровский.

«Пилот» был создан в 2018 году для развития отечественной сериальной индустрии. На Третьем смотре представят новинки 2020-го, а также пилоты проектов, находящихся в работе. В прошлом году фестиваль был отменен из-за пандемии.

В попечительский совет смотра входят гендиректор продюсерской компании COSMOS studio Александр Акопов, кинорежиссер и соучредитель Art Pictures Studio Федор Бондарчук, председатель экспертного совета Фонда Кино Леонид Верещагин, руководитель «СТВ» Сергей Сельянов, директор «ПРОФИТ» Игорь Толстунов, генпродюсер компании «Среда» Александр Цекало, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и советник Президента РФ Владимир Толстой.
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