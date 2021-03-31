Третий фестиваль сериалов «Пилот» пройдет с 25 по 27 июня в Иваново. Сейчас организаторы открыли прием заявок. Участвовать в конкурсе могут пилотные эпизоды завершенных или незавершенных проектов, премьера которых еще не состоялась ни на ТВ, ни онлайн.
фото: Пресс-служба фестиваля
«Этот год становится по-настоящему переломным во всем и в плане развития индустрии сериалов оказался одним из самых важных. Индустрия шагнула далеко вперед, несмотря на все ограничения. И это ее развитие нам и предстоит понять, осознать и прочувствовать на «Пилоте» этим летом», — отмечает президент фестиваля Валерий Тодоровский.
«Пилот» был создан в 2018 году для развития отечественной сериальной индустрии. На Третьем смотре представят новинки 2020-го, а также пилоты проектов, находящихся в работе. В прошлом году фестиваль был отменен из-за пандемии.
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