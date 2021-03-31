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Давид Кочаров покинул пост генпродюсера IVI

31 марта
2021 год

Новости кино >>
31 марта 2021
Онлайн-кинотеатр IVI меняет продюсерскую команду, которая занимается производством оригинального контента. Давид Кочаров покидает пост генпродюсера, однако в пресс-службе уточнили, что платформа продолжит сотрудничество с Carbon Production, а Кочаров будет заниматься собственными проектами. Так, сейчас идут съемки второго сезона сериала «По Колено».

Давид Кочаров покинул пост генпродюсера IVI

Руководителем департамента собственного производства станет исполнительный директор IVI Originals Вадим Соколовский. До прихода в компанию он занимал пост гендиректора Sony Pictures TV и возглавлял департамент собственного производства в российском подразделении Disney.

Продюсер «Горько!» и «Беспринципных» Илья Бурец присоединяется к команде IVI Originals в качестве креативного директора. Он будет курировать производство оригинального контента и развивать сотрудничество с другими компаниями. IVI планирует удвоить инвестиции в оригинальные проекты.
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