Давид Кочаров покинул пост генпродюсера IVI

Онлайн-кинотеатр IVI
меняет продюсерскую команду, которая занимается производством оригинального контента. Давид Кочаров
покидает пост генпродюсера, однако в пресс-службе уточнили, что платформа продолжит сотрудничество с Carbon Production, а Кочаров будет заниматься собственными проектами. Так, сейчас идут съемки второго сезона сериала «По Колено
».
Руководителем департамента собственного производства станет исполнительный директор IVI Originals Вадим Соколовский
. До прихода в компанию он занимал пост гендиректора Sony Pictures TV и возглавлял департамент собственного производства в российском подразделении Disney.
Продюсер «Горько!
» и «Беспринципных
» Илья Бурец
присоединяется к команде IVI Originals в качестве креативного директора. Он будет курировать производство оригинального контента и развивать сотрудничество с другими компаниями. IVI планирует удвоить инвестиции в оригинальные проекты.
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