Александр Ильин предстанет в образе русского Лебовски

Главный герой Олег — непутевый муж и отец. У него свой бар, в котором он проводит дни напролет. Он не занимается домашними делами, не следит за жизнью трех дочерей, в его мире запасы еды в холодильнике пополняются сами собой. Он живет на высоких скоростях и привык, что дом и семья держатся на жене. Но она неожиданно уезжает и оставляет его одного.
«Мы встретились с Зауром (режиссер сериала Заур Болотаев), и он сказал мне, что придумал проект, где персонажу в моем исполнении, как бы это мягче сказать, бабы выносят мозг. Мол, есть завязка и если я в деле, то будем крутить историю дальше, а если я откажусь, то ничего страшного не случится, просто он будет снимать что-нибудь другое. Конечно, мое эго не выдержало такого напора, и я согласился. Плюс, мы с Зауром давно дружим и ценим друг друга как творческие единицы, поэтому я точно знал, что во всех отношениях на Заура можно положиться. И мы начали общение на тему этой идеи, на тему персонажа, стали думать, что это может быть за человечище такой, учитывая, помимо всего прочего, патлы и бороду, которые я обязан был сберечь для параллельного проекта, в котором я начал съемку до возникновения идеи "Олега", а закончил после окончания съемочного периода "Олега"», — отметил Александр Ильин.
«Когда я надел очки, у нас естественным образом возник в голове Лебовски, и мы подумали "О!". Но смысл был не в том, чтобы играть Лебовски, а в том, что Олег, конечно же, видел фильм «Большой Лебовски», и Лебовски во многом является его кумиром, главным образом в том, что он олицетворяет свободу от социальных предрассудков и семейного ига. В том, что он является человеком, которому удалось остаться «вне игры» и прекрасно себя чувствовать. — рассказал Ильин. — При этом у Олега на другой чаше весов лежит любовь к жене и дочерям, которые перевешивают любые кайфы холостяцкой жизни. И вот они — качели, вот противоречие, которое может терзать Олега до бесконечности, а мы с вами с удовольствием за этим понаблюдаем».
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