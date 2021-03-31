Артём Сучков в роли молодого героя Сергея Бурунова в трейлере сериала «Милиционер с Рублёвки»

В сети появился трейлер комедийного сериала «Милиционер с Рублёвки
» — приквела популярного проекта ТНТ «Полицейский с Рублёвки
» от режиссёра Полины Ануфриевой
и сценариста Ильи Куликова
.
Сюжет развивается в 1994 году, когда выпускник высшей школы милиции Володя Яковлев (в оригинальном сериале его играет Сергей Бурунов
) получает назначение на Рублёвку. Оперативник всегда работает в связке со следователем, и именно так Яковлев знакомится с Гудковой – уже тогда очень странной, но не такой потерянной для мира, какой мы её знаем по «Полицейскому с Рублёвки». Вдвоем они расследуют важные, но довольное сомнительные дела – то ищут банду пиратов, снимающих вторые части к культовым боевикам, то выясняют, кто украл чемодан с билетами «МММ». Помогает им в этом брат Яковлева, который ещё подростком знал, что ему предстоит работать в службе безопасности, а не в какой-то там милиции.
Главные роли в сериале сыграли Артём Сучков
, Ольга Виниченко
, Юрий Грубник
, Артём Жигулин
, Ирина Князьниделина
, Дмитрий Ячевский
, Ола Кейру
, Владимир Гарцунов
, Ольга Шеховцева
, Сергей Ефремов
, Юлия Майборода
и Валентина Ляпина
.
«Играть молодого Яковлева оказалось довольно энергозатратно
, — признался Артём Сучков, — Он импульсивен, экспрессивен, неуравновешен. Во время съёмок смеялись много, но чаще всего над ситуациями внутри сценария. Сценарии Ильи Куликова – это вообще отдельная Вселенная. Точно произнесённый текст помогает, направляет, и у тебя не возникает никаких вопросов, как это играть. Что-то придумывали, додумывали и вообще получали невероятное удовольствие от съемочного процесса
».
«Чтобы играть таких странных персонажей, как Гудкова, нужно найти в них жизнь
, — рассказала исполнительница роли Гудковой Ольга Виниченко, — Они же как будто карикатурные, выдуманные, но всё равно такие реальные! Гудкова постоянно выключается, теряет связь с окружающим миром и очень забавно смеётся. Яковлев с ней настрадается. На съёмках было полное погружение в атмосферу девяностых. Реквизиторы на площадке прорабатывали всё до мельчайших деталей, а в сценарии прописаны все эти «колдуны», финансовые пирамиды, которым люди верили и бежали отдавать свои деньги
».
Сериал «Милиционер с Рублёвки
» выйдет в эфир ТНТ 12 апреля
.
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