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Артём Сучков в роли молодого героя Сергея Бурунова в трейлере сериала «Милиционер с Рублёвки»

31 марта
2021 год

Новости кино >>
31 марта 2021
В сети появился трейлер комедийного сериала «Милиционер с Рублёвки» — приквела популярного проекта ТНТ «Полицейский с Рублёвки» от режиссёра Полины Ануфриевой и сценариста Ильи Куликова.


Сюжет развивается в 1994 году, когда выпускник высшей школы милиции Володя Яковлев (в оригинальном сериале его играет Сергей Бурунов) получает назначение на Рублёвку. Оперативник всегда работает в связке со следователем, и именно так Яковлев знакомится с Гудковой – уже тогда очень странной, но не такой потерянной для мира, какой мы её знаем по «Полицейскому с Рублёвки». Вдвоем они расследуют важные, но довольное сомнительные дела – то ищут банду пиратов, снимающих вторые части к культовым боевикам, то выясняют, кто украл чемодан с билетами «МММ». Помогает им в этом брат Яковлева, который ещё подростком знал, что ему предстоит работать в службе безопасности, а не в какой-то там милиции.

Главные роли в сериале сыграли Артём Сучков, Ольга Виниченко, Юрий Грубник, Артём Жигулин, Ирина Князьниделина, Дмитрий Ячевский, Ола Кейру, Владимир Гарцунов, Ольга Шеховцева, Сергей Ефремов, Юлия Майборода и Валентина Ляпина.

Артём Сучков в роли молодого героя Сергея Бурунова в трейлере сериала «Милиционер с Рублёвки»

«Играть молодого Яковлева оказалось довольно энергозатратно, — признался Артём Сучков, — Он импульсивен, экспрессивен, неуравновешен. Во время съёмок смеялись много, но чаще всего над ситуациями внутри сценария. Сценарии Ильи Куликова – это вообще отдельная Вселенная. Точно произнесённый текст помогает, направляет, и у тебя не возникает никаких вопросов, как это играть. Что-то придумывали, додумывали и вообще получали невероятное удовольствие от съемочного процесса».

«Чтобы играть таких странных персонажей, как Гудкова, нужно найти в них жизнь, — рассказала исполнительница роли Гудковой Ольга Виниченко, — Они же как будто карикатурные, выдуманные, но всё равно такие реальные! Гудкова постоянно выключается, теряет связь с окружающим миром и очень забавно смеётся. Яковлев с ней настрадается. На съёмках было полное погружение в атмосферу девяностых. Реквизиторы на площадке прорабатывали всё до мельчайших деталей, а в сценарии прописаны все эти «колдуны», финансовые пирамиды, которым люди верили и бежали отдавать свои деньги».

Сериал «Милиционер с Рублёвки» выйдет в эфир ТНТ 12 апреля.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   31.03.2021 - 22:05
Сначала они забрали у нас Петрова, теперь нет и Бурунова, зачем смотреть дальше? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Артём Сучков в роли молодого героя Сергея Бурунова в трейлере сериала «Милиционер с Рублёвки» фотографии
Артём Сучков в роли молодого героя Сергея Бурунова в трейлере сериала «Милиционер с Рублёвки» фотографии
Артём Сучков в роли молодого героя Сергея Бурунова в трейлере сериала «Милиционер с Рублёвки» фотографии
Артём Сучков в роли молодого героя Сергея Бурунова в трейлере сериала «Милиционер с Рублёвки» фотографии
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