Создателю «9 1/2 недель» и «Рокового влечения» Эдриану Лайну исполнилось 80 лет

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Хью Грант воплотит образ главного злодея в экранизации Dungeons & Dragons

Якутский триллер «Иччи» покажут за рубежом

Фестиваль открыл прием заявок на участие в конкурсной программе.

«Кинотавр-2021» состоится в сентябре очно

3 марта

Данила Козловский сыграет в новом фильме Кирилла Соколова

Драма «Один в океане» расскажет о советском океанологе, бежавшем вплавь из СССР.