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Создателю «9 1/2 недель» и «Рокового влечения» Эдриану Лайну исполнилось 80 лет

4 марта
2021 год

Новости кино >>
4 марта 2021
Сегодня, 4 марта, исполнилось 80 лет известному американскому режиссёру, сценаристу и продюсеру Эдриану Лайну, которого зрители знают по эротической мелодраме «9 1/2 недель» с Микки Рурком и Ким Бэсингер.

Создателю «9 1/2 недель» и «Рокового влечения» Эдриану Лайну исполнилось 80 лет
фото: imdb.com

Будущий мастер мейнстрима родился 4 марта 1941 года в английском городе Питерборо, расположенном в графстве Кембриджшир. Окончил Highgate School. В 20 лет играл на трубе в джазовой группе The Colin Kellard Band. Будучи заядлым кинозрителем в школьные годы, вдохновился на создание собственных фильмов после просмотра работ таких французских режиссёров «новой волны», как Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо и Клод Шаброль. В 1976-м начинает писать сценарий к короткометражке «Мистер Смит». Эта лента вместе с другой его короткометражкой под названием «Стол» была официальным участником Лондонского кинофестиваля. Кроме того, он снимал рекламные ролики и видеоклипы.

В полнометражном кино начинающий режиссёр дебютировал драмой «Лисы» с Джоди Фостер, вышедшей в 1980-м. А через три года он проснулся знаменитым, когда на экраны стремительно ворвалась музыкальная мелодрама «Танец-вспышка» с Дженнифер Билз. В 1985-м вышла его первая эротическая картина «9 1/2 недель», а в 1987-м он закрепил свой звёздный статус триллером «Роковое влечение» с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз.

Создателю «9 1/2 недель» и «Рокового влечения» Эдриану Лайну исполнилось 80 лет
фото: на съёмках «Рокового влечения»

Всего на счету Лайна 13 режиссёрских работ и четыре сценария. В последующие годы он поставил фильмы «Лестница Иакова», «Непристойное предложение», «Лолита» и «Неверная», который также сам спродюсировал. В этом году после долгого перерыва в творческой карьере режиссёра должен выйти его новый триллер «Глубокие воды» с Беном Аффлеком и Аной де Армас.

За «Роковое влечение» Эдриана Лайна номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус». Обладатель пяти престижных наград, включая два приза фестиваля фантастических фильмов в Авориазе за «Лестницу Иакова».
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