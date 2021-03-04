Создателю «9 1/2 недель» и «Рокового влечения» Эдриану Лайну исполнилось 80 лет

Будущий мастер мейнстрима родился 4 марта 1941 года в английском городе Питерборо, расположенном в графстве Кембриджшир. Окончил Highgate School. В 20 лет играл на трубе в джазовой группе The Colin Kellard Band. Будучи заядлым кинозрителем в школьные годы, вдохновился на создание собственных фильмов после просмотра работ таких французских режиссёров «новой волны», как Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо и Клод Шаброль. В 1976-м начинает писать сценарий к короткометражке «Мистер Смит». Эта лента вместе с другой его короткометражкой под названием «Стол» была официальным участником Лондонского кинофестиваля. Кроме того, он снимал рекламные ролики и видеоклипы.
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