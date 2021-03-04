Авдотья Смирнова снимет фильм о родителях ребёнка с инвалидностью

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«Сибирский цирюльник» возвращается на большие экраны

4 марта

Начался приём заявок на участие в Днях немецкого кино

Все желающие смогут провести бесплатные показы документальных фильмов о науке, новых технологиях, обществе и современном искусстве.