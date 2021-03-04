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Авдотья Смирнова снимет фильм о родителях ребёнка с инвалидностью

4 марта
2021 год

Новости кино >>
4 марта 2021
Режиссёр Авдотья Смирнова готовится к съёмкам своей новой картины «Плотник» производства кинокомпании Hype Film. Оригинальный сценарий она написала в соавторстве с известной писательницей Мариной Степновой. Картина поднимает и исследует вопросы социальных проблем и явлений в жизни людей с инвалидностью. Важность темы будет раскрыта через глубинные переживания родителей, неустанную борьбу за жизнь собственного ребёнка и их самопожертвование. Это первый совместный проект режиссёра с Hype Film, уточняет пресс-служба кинокомпании.

Авдотья Смирнова
фото: buro247.ru

Фильм поведает об Осиповых – самой обычной семье из Ульяновска. Отец, мать и сын. Они ничем не отличаются от тысяч и тысяч других семей, разве что они — счастливые. Любят друг друга. Внезапная болезнь сына проезжает через них асфальтовым катком. Родители готовы на всё, они теряют дом, а порой человеческий облик, пытаясь спасти своего ребёнка. В какой-то момент ломается даже мать. Но не отец. Самый обычный человек. Провинциальный плотник.

«Впервые Дуня рассказала мне о том, что хочет сделать этот фильм лет пять тому назад − и я сразу загорелась, конечно, потому что идея была абсолютно гениальная, − рассказывает Марина Степнова. − Есть миллион фильмов про матерей, которые сталкиваются с тяжёлой болезнью ребёнка, но никто почти не вспоминает про отцов. Мы долго не могли с Дуней совпасть в расписаниях − всё время нам что-то мешало, и мы только думали про своих героев, говорили про них. А потом, как писал Лев Толстой, все своды сошлись. И мы за четыре месяца написали сценарий − практически сразу начисто, одним драфтом. Для кино ситуация практически невозможная. Это было совершенное счастье − работать с Дуней, она удивительный человек, умный, весёлый, яркий, и потрясающий, требовательный, талантливый режиссёр. Я как будто книгу писала, а не сценарий. У меня такое, признаюсь, впервые. В сценарном деле много ремесленного, механического, но тут всё было живое, настоящее. При том, что история эмоционально очень тяжёлая, мы постарались сделать её и светлой, и смешной, и вселяющей надежду».

Марина Степнова
фото: litrossia.ru

Продюсерами картины выступают Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря. На данный момент лента находится в активной стадии препродакшн, съёмки запланированы на 2021 год.

«Для нас большая честь и радость начать сотрудничество с Дуней Смирновой, выдающимся автором поколения. Каждая её работа — это событие, − говорит продюсер Hype Film Илья Стюарт. − Думаю, что "Плотник" не станет исключением. Во время пандемии Дуня в соавторстве с Мариной Степновой написали блистательный и определённо новаторский сценарий. "Плотник" − это очень глубокое исследование человеческой природы. Мы с нетерпением ждём момент, когда сможем показать картину зрителю».
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