Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Начался приём заявок на участие в Днях немецкого кино

4 марта
2021 год

Новости кино >>
4 марта 2021
Фестиваль актуального научного кино ФАНК открывает приём заявок на Дни немецкого кино ФАНК, которые пройдут в городах России в рамках Года Германии в России 2020/2021. Все желающие смогут провести бесплатные показы документальных фильмов о науке, новых технологиях, обществе и современном искусстве. Чтобы стать площадкой для показов фильмов необходимо оставить заявку на сайте ФАНК до 15 апреля. Проект носит социальный и некоммерческий характер, участие в нём бесплатно как для площадок, так и для зрителей, сообщает пресс-служба смотра.

Начался приём заявок на участие в Днях немецкого кино
фото: dnk.csff

Команда ФАНК подготовила программу из трёх фильмов, перевод материалов и прокатные удостоверения, разработала дизайн и рекомендации по организации показов и дискуссий. Присоединившиеся площадки проводят показы, дискуссии и собирают аудиторию в удобном для них формате (офлайн или онлайн). Важной частью каждого показа является обсуждение и дискуссия с участием приглашённого спикера. Бесплатные показы по всей России пройдут в апреле. С расписанием мероприятий вашего города можно ознакомиться здесь. Также всем желающим доступна полная программа фильмов.

«В этот раз мы решили отойти от основной программной линии Фестиваля — кино о науке и технологиях. Мы выбрали три картины, которые, на мой взгляд, соответствуют запросу и интересам нашей аудитории. Картина "Тело истины" — высказывание четырёх знаменитых художниц о взаимоотношении со своим телом, стигматизации и притеснении женщин. "Откуда берутся деньги?" — критический и ироничный взгляд на современную экономику и её главных игроков, "Незаконный фильм" — размышление о влиянии технологий на мышление и восприятие мира. Дискуссионный потенциал фильмов — очень важный для нас критерий. Уверена, эти картины дают повод для дискуссий и даже споров», — говорит программный директор ФАНК Ирина Белых.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
фильмы
Незаконный фильмОткуда берутся деньги?Тело истины

анонс

Скорбим

Иван Марченко
1 марта ушёл из жизни актёр Иван Марченко.
Александр Куимов
28 февраля ушёл из жизни артист балета Александр Куимов.
Виктор Барченко
28 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Барченко.

День рождения >>

Казимирас Виткус
Максим Зыков
Дарья Калмыкова
Михаил Крылов
Лариса Лужина
Елена Мартыненко
Марина Сердешнюк
Георгий Штиль
Вадим Яковлев
Джон Гарфилд
Джоан Гринвуд
Колумба Домингес
Пэтси Кенсит
Коррадо Пани
Доминик Пинон
Стивен Уэбер
все родившиеся 4 марта >>

Афиша кино >>

Любовное настроение
арт-хаус, мелодрама
Гонконг, Франция, 2000
Белый снег
драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Беги, прячься, бей
боевик, драма
США, 2020
Она - океан
Россия, 2020
Реинкарнация: Пришествие дьявола
фильм ужасов
Канада, 2020
Рок-н-рольщики
драма, комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Великобритания, Ирландия, 2016
Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни
драма, комедия, мелодрама
Италия, 2018, 2019, 2020
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
комедия
Россия, 2021
Отряд Таганок
комедия, приключения
Россия, 2021
Пара из будущего
комедия, мелодрама, научная фантастика
Россия, 2021
Райя и последний дракон
боевик, детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Рашн Юг
комедия, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен