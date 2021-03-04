Начался приём заявок на участие в Днях немецкого кино

Фестиваль актуального научного кино ФАНК открывает приём заявок на Дни немецкого кино ФАНК, которые пройдут в городах России в рамках Года Германии в России 2020/2021. Все желающие смогут провести бесплатные показы документальных фильмов о науке, новых технологиях, обществе и современном искусстве. Чтобы стать площадкой для показов фильмов необходимо оставить заявку на сайте
ФАНК до 15 апреля. Проект носит социальный и некоммерческий характер, участие в нём бесплатно как для площадок, так и для зрителей, сообщает пресс-служба смотра.
Команда ФАНК подготовила программу из трёх фильмов, перевод материалов и прокатные удостоверения, разработала дизайн и рекомендации по организации показов и дискуссий. Присоединившиеся площадки проводят показы, дискуссии и собирают аудиторию в удобном для них формате (офлайн или онлайн). Важной частью каждого показа является обсуждение и дискуссия с участием приглашённого спикера. Бесплатные показы по всей России пройдут в апреле. С расписанием мероприятий вашего города можно ознакомиться здесь
. Также всем желающим доступна
полная программа фильмов.
«В этот раз мы решили отойти от основной программной линии Фестиваля — кино о науке и технологиях. Мы выбрали три картины, которые, на мой взгляд, соответствуют запросу и интересам нашей аудитории. Картина "Тело истины" — высказывание четырёх знаменитых художниц о взаимоотношении со своим телом, стигматизации и притеснении женщин. "Откуда берутся деньги?" — критический и ироничный взгляд на современную экономику и её главных игроков, "Незаконный фильм" — размышление о влиянии технологий на мышление и восприятие мира. Дискуссионный потенциал фильмов — очень важный для нас критерий. Уверена, эти картины дают повод для дискуссий и даже споров», —
говорит программный директор ФАНК Ирина Белых
.
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