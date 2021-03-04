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Новое поколение женщин-авторов получит поддержку от Netflix

4 марта
2021 год

Новости кино >>
4 марта 2021
Netflix создаст Фонд равных творческих возможностей. В течение следующих пяти лет стриминговый сервис инвестирует 20 млн долларов в развитие инклюзивного кинопроизводства. Первые 5 млн долларов будут направлены на реализацию программ, целью которых является поиск, обучение и трудоустройство перспективных и талантливых женщин со всего мира. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Новое поколение женщин-авторов получит поддержку от Netflix
фото: about.netflix

Ради фонда Netflix объединится с партнёрами и задействует собственные программы «по поддержке целого ряда инициатив — от семинаров для начинающих сценаристов и продюсеров, где их научат презентовать свои творческие идеи, до стажировок в продюсерских компаниях, в ходе которых женщины смогут получить ценный практический опыт с возможностью реального участия в обсуждениях».

Среди первых проектов для женщин, которые получат поддержку от сервиса, числится, в частности, годовая национальная программа наставничества Collectif 50/50 для начинающих представительниц творческих профессий, занятых в киноиндустрии Франции, независимо от их возраста и опыта. В рамках проекта 30 выдающихся представителей отрасли проведут серию мастер-классов. Программа Into the Wild сосредоточит внимание на молодых женщинах-кинематографистах из киношкол Германии, в которую включён курс по созданию сценариев с возможностью подать заявку на известные немецкие фестивали. Восьмимесячная Women in Post продолжает программу Netflix и Canadian Academy для женщин-режиссёров и предоставляет наставничество и обучение в процессе постпроизводства для канадских постановщиц. А программа-инкубатор Narrative Short Film Incubator for Women of Color, организованная Национальной ассоциацией латиноамериканских независимых продюсеров для латиноамериканских женщин, предоставит возможность спродюсировать короткометражный фильм благодаря целевому финансированию, поддержке в производстве и наставничеству.
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