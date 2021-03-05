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Арсений Робак вновь отправится в «Горячую точку»

5 марта
2021 год

Новости кино >>
5 марта 2021
В Московской области стартовали съемки продолжения детектива «Горячая точка» с Арсением Робаком в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Арсений Робак вновь отправится в «Горячую точку»
фото: Пресс-служба НТВ

Действие сериала развернулось в 2001 году. Приехав в родной город после семилетней службы по контракту, Женя оказался на передовой борьбы с бандитами за местную лесопилку. Однако ему пришлось противостоять не только опасным людям со всего города, но и собственному отчиму, ветерану Афганской войны Константину Таранову (Александр Носик).

Проходит некоторое время после событий первого сезона, когда Женя, пытавшийся остановить от побега Таранова и Контрабаса (Юрий Анпилогов), становится мишенью для людей бандита. Отсидев в тюрьме, он возвращается в родное Чернодолье. На первый взгляд здесь всё изменилось: бандитский беспредел остался в прошлом, да и при новом начальнике милиции тишь да гладь. Но это оказывается иллюзией, когда герой вместе со своим другом, оперуполномоченным Эдиком Хасановым (Павел Попов), вновь оказывается в центре войны – теперь между столичным криминальным кланом и коррумпированной милицией. Они борются за землю поселка, выделенную под открытие новой игровой зоны.

«Это простая и понятная история, рассказанная очень легким языком. Поэтому зрителям было интересно наблюдать за развитием сюжета. И если в первом сезоне мы пытались рассказать историю человека, вернувшегося с войны, то во втором сезоне это будет история человека, который вышел из тюрьмы и пытается начать жизнь с чистого листа», – рассказывает Арсений Робак.

Арсений Робак вновь отправится в «Горячую точку»
фото: Пресс-служба НТВ

«Последний герой отечественного кинематографа – это Данила Багров, главный герой фильма Алексея Балабанова «Брат». Мы стремились продолжить эту тему, и, если можно так сказать, то снимали третью часть этого фильма. Я думаю, что именно это и повлияло на успех первого сезона. В нашей истории главный герой – простой парень. Он вернулся с войны и хочет жить нормальной жизнью. Но окружающая его реальность не позволяет ему это делать, и тогда Жене приходится с этим бороться. Многие жители нашей страны сталкиваются с чем-то подобным, поэтому им этот сериал близок и они находят в нем себя», – делится режиссер Денис Карро.
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