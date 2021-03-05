Арсений Робак вновь отправится в «Горячую точку»

анонс

Стартовали съемки сериала о подругах, которые окончили школу накануне войны.

Любовь Константинова и Антон Хабаров встретятся «В парке Чаир»

Стриминговый сервис объявил о проектах Фонда равных творческих возможностей.

Новое поколение женщин-авторов получит поддержку от Netflix

«Сибирский цирюльник» возвращается на большие экраны

4 марта

Начался приём заявок на участие в Днях немецкого кино

Все желающие смогут провести бесплатные показы документальных фильмов о науке, новых технологиях, обществе и современном искусстве.