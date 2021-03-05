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«Контейнер» с Оксаной Акиньшиной стал финалистом международного конкурса MIPDrama

5 марта
2021 год

Новости кино >>
5 марта 2021
Российский сериал «Контейнер» вышел в финал международного конкурса MIPDrama, который традиционно проходит во время рынка Digital MIPTV. Проект режиссера Максима Свешникова257 причин, чтобы жить») с Оксаной Акиньшиной в главной роли находится на стадии производства и будет впервые представлен международной аудитории. Об этом сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», которая является официальным представителем MIPTV и MIPCOM в России и странах СНГ.

«Контейнер» с Оксаной Акиньшиной стал финалистом международного конкурса MIPDrama
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Всего в финал отобрано 12 проектов из Швеции, Италии, Испании, Канады, Норвегии, Германии, Австрии и Швейцарии. Ведущей MIPDrama станет французская актриса, комик и певица Жозефина Драй, которая представит закупщикам 10-минутные видео по отобранным проектам. Победитель будет объявлен 16 апреля.

«Практика показывает, что сам факт отбора в финал MIPDrama – показатель большого международного потенциала проекта. Главными критериями для зарубежного жюри являются сценарий, качество производства, уникальность истории и в то же время – ее релевантность для зрителей по всему миру. У компании Yellow, Black and White и видеосервиса START уже немало успешных за рубежом проектов, и именно их «257 причин, чтобы жить» стали первым российским сериалом, отмеченным на международном фестивале Canneseries – в 2020 награду получила актриса Полина Максимова. Уверены, что новый проект привлечет к себе не меньше внимания и создатели получат первые предложения уже после показа на MIPDrama», — отметила гендиректор компании «Экспоконтент» Александра Модестова.

Ранее среди финалистов MIPDrama были сериалы «Рикошет», «Триггер», «Территория», «Лучше, чем люди», а также многосерийная версия картины Алексея Учителя «Матильда».
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