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«Золотой медведь» Берлинале достался румынской комедии «Неудачный трах, или безумное порно»

5 марта
2021 год

Новости кино >>
5 марта 2021
Подведены итоги 71-го Берлинского кинофестиваля, который прошел в онлайн-формате с 1 по 5 марта. «Золотой медведь» за лучший фильм достался румынской комедии «Неудачный трах, или безумное порно» режиссера Раду Жуде. Трансляция церемонии оглашения победителей прошла на сайте смотра.

«Золотой медведь» Берлинале достался румынской комедии «Неудачный трах, или безумное порно»
фото: К/ф «Неудачный трах, или безумное порно»

Сатирическая лента рассказывает о школьной учительницы Эми, чья карьера оказывается под угрозой после слива ее интимного видео в интернет. Родители учеников потребовали ее увольнения, но женщина отказалась подчиняться их лицемерным требованиям и предвзятому давлению.

Постановщик комедии Раду Жуде уже был отмечен на Берлинале в 2015-м за фильм «Браво!». Он удостоился «Серебряного медведя» как лучший режиссер. В этом году награду в соответствующей номинации получил дебютант Денеш Надь, представивший венгерскую драму о Второй мировой войне «Естественный свет» (Natural Light).

Другие награды Берлинале-2021 распределились следующим образом. Гран-при жюри присудили картине «Колесо фортуны и фантазии» (Wheel of Fortune and Fantasy) Рюсукэ Хамагути, а приз жюри — ленте «Мистер Бахманн и его класс» (Mr Bachmann and His Class) Марии Шпет. «Серебряный медведь» за лучшую роль достался Марен Эггерт, сыгравшей в фантастическом ромкоме «Я твой человек» (I'm Your Man) от постановщицы сериала «Неортодоксальная» Марии Шрадер. Лучшей артисткой второго плана стала Лила Кицлингер за роль в драме «Лес — Я вижу тебя везде» (Forest – I See You Everywhere). Южнокорейский режиссер Хон Сан-су был удостоен «Серебряного медведя» за сценарий «Вступления» (Introduction).

Второй этап Берлинского кинофестиваля состоится в очном формате. В июне победителями смогут лично вручить их статуэтки на церемонии награждения.
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