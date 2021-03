«Золотой медведь» Берлинале достался румынской комедии «Неудачный трах, или безумное порно»

фото: К/ф «Неудачный трах, или безумное порно»

Подведены итоги 71-го Берлинского кинофестиваля, который прошел в онлайн-формате с 1 по 5 марта. «Золотой медведь» за лучший фильм достался румынской комедии « Неудачный трах, или безумное порно » режиссера. Трансляция церемонии оглашения победителей прошла на сайте смотра.Сатирическая лента рассказывает о школьной учительницы Эми, чья карьера оказывается под угрозой после слива ее интимного видео в интернет. Родители учеников потребовали ее увольнения, но женщина отказалась подчиняться их лицемерным требованиям и предвзятому давлению.Постановщик комедии Раду Жуде уже был отмечен на Берлинале в 2015-м за фильм « Браво! ». Он удостоился «Серебряного медведя» как лучший режиссер. В этом году награду в соответствующей номинации получил дебютант, представивший венгерскую драму о Второй мировой войне «» (Natural Light).Другие награды Берлинале-2021 распределились следующим образом. Гран-при жюри присудили картине «» (Wheel of Fortune and Fantasy), а приз жюри — ленте «» (Mr Bachmann and His Class). «Серебряный медведь» за лучшую роль достался Марен Эггерт , сыгравшей в фантастическом ромкоме «» (I'm Your Man) от постановщицы сериала « Неортодоксальная Марии Шрадер . Лучшей артисткой второго плана сталаза роль в драме «» (Forest – I See You Everywhere). Южнокорейский режиссер Хон Сан-су был удостоен «Серебряного медведя» за сценарий « Вступления » (Introduction).Второй этап Берлинского кинофестиваля состоится в очном формате. В июне победителями смогут лично вручить их статуэтки на церемонии награждения.