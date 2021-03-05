«Золотой медведь» Берлинале достался румынской комедии «Неудачный трах, или безумное порно»

Подведены итоги 71-го Берлинского кинофестиваля, который прошел в онлайн-формате с 1 по 5 марта. «Золотой медведь» за лучший фильм достался румынской комедии «Неудачный трах, или безумное порно» режиссера Раду Жуде. Трансляция церемонии оглашения победителей прошла на сайте смотра.
фото: К/ф «Неудачный трах, или безумное порно»
Сатирическая лента рассказывает о школьной учительницы Эми, чья карьера оказывается под угрозой после слива ее интимного видео в интернет. Родители учеников потребовали ее увольнения, но женщина отказалась подчиняться их лицемерным требованиям и предвзятому давлению.
Постановщик комедии Раду Жуде уже был отмечен на Берлинале в 2015-м за фильм «Браво!». Он удостоился «Серебряного медведя» как лучший режиссер. В этом году награду в соответствующей номинации получил дебютант Денеш Надь, представивший венгерскую драму о Второй мировой войне «Естественный свет» (Natural Light).
Другие награды Берлинале-2021 распределились следующим образом. Гран-при жюри присудили картине «Колесо фортуны и фантазии» (Wheel of Fortune and Fantasy) Рюсукэ Хамагути, а приз жюри — ленте «Мистер Бахманн и его класс» (Mr Bachmann and His Class) Марии Шпет. «Серебряный медведь» за лучшую роль достался Марен Эггерт, сыгравшей в фантастическом ромкоме «Я твой человек» (I'm Your Man) от постановщицы сериала «Неортодоксальная» Марии Шрадер. Лучшей артисткой второго плана стала Лила Кицлингер за роль в драме «Лес — Я вижу тебя везде» (Forest – I See You Everywhere). Южнокорейский режиссер Хон Сан-су был удостоен «Серебряного медведя» за сценарий «Вступления» (Introduction).
Второй этап Берлинского кинофестиваля состоится в очном формате. В июне победителями смогут лично вручить их статуэтки на церемонии награждения.
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