Сиквелы «Миньонов» и «Тихого места» поменяли даты релизов

Премьера мультфильма «Миньоны: Грювитация» перенесена на год. Полнометражная анимационная лента студии Universal выйдет на экраны 1 июля 2022-го, сообщила пресс-служба проекта в Twitter.
фото: К/ф «Тихое место»
«Мы тоже обескуражены. Но ожидание стоит того, обещаем», — сказано в сообщении о переносе релиза.
Еще один проект Universal — «Форсаж 9» — также поменял дату выхода. Премьеру отложили еще на месяц, теперь она ожидается 25 июня. Изначально продолжение франшизы должны были выпустить в 2020-м, но пандемия скорректировала планы студии.
Сиквел «Тихого места» с Эмили Блант, напротив, выйдет на экраны раньше запланированного: вместо 17 сентября 2021 года, проект Paramount Pictures переехал на 28 мая.
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