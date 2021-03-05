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Сиквелы «Миньонов» и «Тихого места» поменяли даты релизов

5 марта
2021 год

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5 марта 2021
Премьера мультфильма «Миньоны: Грювитация» перенесена на год. Полнометражная анимационная лента студии Universal выйдет на экраны 1 июля 2022-го, сообщила пресс-служба проекта в Twitter.

Сиквелы «Миньонов» и «Тихого места» поменяли даты релизов
фото: К/ф «Тихое место»

«Мы тоже обескуражены. Но ожидание стоит того, обещаем», — сказано в сообщении о переносе релиза.

Еще один проект Universal — «Форсаж 9» — также поменял дату выхода. Премьеру отложили еще на месяц, теперь она ожидается 25 июня. Изначально продолжение франшизы должны были выпустить в 2020-м, но пандемия скорректировала планы студии.

Сиквел «Тихого места» с Эмили Блант, напротив, выйдет на экраны раньше запланированного: вместо 17 сентября 2021 года, проект Paramount Pictures переехал на 28 мая.
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