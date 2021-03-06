Шарлотта Генсбур перевоплотится в французского офицера разведки Веру Аткинс

Французская актриса Шарлотта Генсбур исполнит главную роль в шпионском триллере «Жизни под секретом» (Lives In Secret), действие которого развернется во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Deadline.
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В основу сюжета положена одноименная книга Сары Хелм о реальной судьбе Веры Аткинс (Генсбур), офицера разведки французского отдела спецопераций. После начала войны женщина отправляла в оккупированную Францию сотни агентов, многие из которых пропали без вести. Теперь героине предстоит выяснить, что произошло с ними на самом деле. Считается, что Аткинс стала прообразом персонажа мисс Манипенни в романах Яна Флеминга о Джеймсе Бонде.
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