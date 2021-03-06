Алехандро Гонсалес Иньярриту приступил к съемкам своего нового фильма

Главная роль досталась мексиканскому актеру Даниэлю Хименесу Качо («Дурное воспитание»). Иньярриту также выступил сценаристом своей ленты, сюжет которой пока держится в секрете. За визуальную часть отвечает оператор Дариус Хонджи, работавший над фильмами «Семь», «Мои черничные ночи», «Полночь в Париже».
Корреспондент Los Angeles Times передает, что режиссер завершил первую неделю съемок в историческом центре Мехико. Он в одиночку руководил толпой статистов, насчитывающей около сотни человек. В сцене, которую удалось запечатлеть на фото, главный герой (Качо) в недоумении ходит среди людей, лежащих на улице.
«Лимбо» будет полностью снят на родине Иньярриту, в Мексике, после его дебютной драмы «Сука любовь», вышедшей на экраны в 2000 году.
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