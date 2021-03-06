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Россиянки рассказали, на каких киногероинь они хотят быть похожи

6 марта
2021 год

Новости кино >>
6 марта 2021
Россиянки назвали свою ролевую модель из числа киногероинь. На первом месте оказалась Скарлетт О’Хара в исполнении Вивьен Ли из картины «Унесенные ветром». Опрос провели в социальных сетях телеканалов ЦТ и на сайте «Фильм Про». В нем приняли участие 925 женщин в возрасте от 18 до 45 лет и старше.

Россиянки рассказали, на каких киногероинь они хотят быть похожи
фото: К/ф "Унесенные ветром"

Отвечая на вопрос, кто из женских персонажей фильмов и сериалов является образцом для подражания, респондентки объяснили, почему сделали тот или иной выбор. Так, Скарлетт назвали сильной, волевой и умеющей любить.

Второе место разделили два агента ФБР – Дана Скалли из «Секретных материалов» и героиня «Молчания ягнят» Кларисса Старлинг, которых россиянки считают их умными, учеными и опять-таки сильными и волевыми.

Дана Скалли – самая знаменитая роль Джиллиан Андерсон – действительно, особа с высоким интеллектом. Она получила образование ученого-физика в университете Мэриленда, а также степень доктора медицины. Отличной эрудицией может похвастаться и Старлинг. Она знакома зрителям прежде всего по фильму с Джоди Фостер. В картине «Ганнибал» образ агента воплотила уже Джулианна Мур, а в телесериале «Кларисса» — Ребекка Бридс.

Россиянки рассказали, на каких киногероинь они хотят быть похожи
фото: К/Ф "Молчание ягнят"

Третье место досталось Хюррем Султан – персонажу исторической драмы «Великолепный век», где султаншу играют Мерьем Узерли и Вахиде Перчин. Образ Хюррем получился очень колоритным и, как в случае со Скарлетт, далеко не положительным.

Среди наиболее отмеченных россиянками киногероинь также оказались радистка Кэт из советского сериала «Семнадцать мгновений весны» (респондентки отметили ее героизм), Эллен Рипли из хоррора «Чужой», которую оценили за храбрость, и героиня сериала «Отчаянные домохозяйки» Бри Ван де Камп.
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