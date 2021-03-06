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Ассоциация кинокритиков Голливуда назвала «Девушку, подающую надежды» лучшим фильмом

6 марта
2021 год

Новости кино >>
6 марта 2021
Ассоциация кинокритиков Голливуда (HCA) назвала «Девушку, подающую надежды» лучшим фильмом 2020 года. Постановщицу драмы Эмиральд Феннел отметили за сценарий, а исполнительница главной роли Кэри Маллиган получила приз как лучшая актриса. Церемония оглашения победителей прошла онлайн.

Ассоциация кинокритиков Голливуда назвала «Девушку, подающую надежды» лучшим фильмом
фото: К/ф «Девушка, подающая надежды»

В режиссерской номинации HCA отдельно награждают женщин и мужчин. В этом году победителями стали Хлоя ЧжаоЗемля кочевников») и Дариус МардерЗвук металла»).

Делроя Линдо, сыгравшего в военной драме Спайка Ли «Пятеро одной крови», признали лучшим актером. А Пол Раджи («Звук металла») и Юн Ё-джонМинари») были отмечены как артисты второго плана.

Среди анимационных фильмов главный приз достался «Легенде о волках». В номинации «Лучшая комедия или мюзикл» наградили «Зависнуть в Палм-Спрингс». «Душа» получила приз за саундтрек.

Премия Ассоциации кинокритиков Голливуда была основана в 2016 году, чтобы поддерживать различные точки зрения представителей отрасли.
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персоны
Спайк ЛиДелрой ЛиндоКэри Ханна МаллиганЭмиральд ФеннеллХлоя Чжао
фильмы
Девушка, подающая надеждыДушаЗависнуть в Палм-СпрингсЗвук металлаЗемля кочевниковЛегенда о волкахМинариПятеро одной крови

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