Ассоциация кинокритиков Голливуда назвала «Девушку, подающую надежды» лучшим фильмом

анонс

На первом месте оказалась Скарлетт О’Хара из «Унесенных ветром».

Россиянки рассказали, на каких киногероинь они хотят быть похожи

Картина расскажет о политической и социальной жизни современной Мексики.

Алехандро Гонсалес Иньярриту приступил к съемкам своего нового фильма

Действие байопика развернется во время Второй мировой войны.

5 марта

Сиквелы «Миньонов» и «Тихого места» поменяли даты релизов

Премьеру боевика «Форсаж 9» перенесли уже в третий раз.