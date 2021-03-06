Ассоциация кинокритиков Голливуда назвала «Девушку, подающую надежды» лучшим фильмом

Ассоциация кинокритиков Голливуда (HCA) назвала «Девушку, подающую надежды
» лучшим фильмом 2020 года. Постановщицу драмы Эмиральд Феннел
отметили за сценарий, а исполнительница главной роли Кэри Маллиган
получила приз как лучшая актриса. Церемония оглашения победителей прошла онлайн
.
фото: К/ф «Девушка, подающая надежды»
В режиссерской номинации HCA отдельно награждают женщин и мужчин. В этом году победителями стали Хлоя Чжао
(«Земля кочевников
») и Дариус Мардер
(«Звук металла
»).
Делроя Линдо
, сыгравшего в военной драме Спайка Ли
«Пятеро одной крови
», признали лучшим актером. А Пол Раджи
(«Звук металла») и Юн Ё-джон
(«Минари
») были отмечены как артисты второго плана.
Среди анимационных фильмов главный приз достался «Легенде о волках
». В номинации «Лучшая комедия или мюзикл» наградили «Зависнуть в Палм-Спрингс
». «Душа
» получила приз за саундтрек.
Премия Ассоциации кинокритиков Голливуда была основана в 2016 году, чтобы поддерживать различные точки зрения представителей отрасли.
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