Рассел Кроу сыграет в драме о деле художника Марка Ротко

Марк Ротко (Рассел Кроу) не ассоциировал себя с каким-либо художественным течением, однако обычно его называют абстрактным экспрессионистом и считают одним из величайших художников Америки XX века. В 1970 году мужчина покончил с собой, не оставив завещания. После этого началась долгая борьба за его наследство, в которой участвовали управляющие имуществом художника, руководство арт-дилерской компании «Мальборо», а также 19-летняя дочь абстракциониста, чей образ предстоит воплотить ирландской актрисе Эшлинг Франчози. Действие разворачивалось в первой половине 1970-х годов и достигло кульминации параллельно с Уотергейтским скандалом, поэтому журналисты прозвали дело Ротко «уотергейтом арт-мира».
Помимо звездных артистов к проекту подключилась сильная производственная команда. Так, над фильмом будет работать художник по костюмам Коллин Этвуд, отмеченная «Оскаром» за фильм «Фантастические твари и где они обитают», оператор «Бойцовского клуба» Джефф Кроненвет и художник-постановщик Марк Фридберг («Джокер»).
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