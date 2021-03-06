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Рассел Кроу сыграет в драме о деле художника Марка Ротко

6 марта
2021 год

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6 марта 2021
Рассел Кроу сыграет в драме «Ротко» о длительном судебном разбирательстве, связанном с наследством художника Марка Ротко. Фильм поставит режиссер «Пятидесяти оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон, сообщает Deadline.

Рассел Кроу сыграет в драме о деле художника Марка Ротко
фото: deadline.com

Марк Ротко (Рассел Кроу) не ассоциировал себя с каким-либо художественным течением, однако обычно его называют абстрактным экспрессионистом и считают одним из величайших художников Америки XX века. В 1970 году мужчина покончил с собой, не оставив завещания. После этого началась долгая борьба за его наследство, в которой участвовали управляющие имуществом художника, руководство арт-дилерской компании «Мальборо», а также 19-летняя дочь абстракциониста, чей образ предстоит воплотить ирландской актрисе Эшлинг Франчози. Действие разворачивалось в первой половине 1970-х годов и достигло кульминации параллельно с Уотергейтским скандалом, поэтому журналисты прозвали дело Ротко «уотергейтом арт-мира».

В основу сюжета легла книга Ли Селдеса «Наследие Марка Ротко», которую адаптирует сценаристка Лара Вуд. В фильме также сыграют Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Стулбарг и Джаред Харрис.

Помимо звездных артистов к проекту подключилась сильная производственная команда. Так, над фильмом будет работать художник по костюмам Коллин Этвуд, отмеченная «Оскаром» за фильм «Фантастические твари и где они обитают», оператор «Бойцовского клуба» Джефф Кроненвет и художник-постановщик Марк ФридбергДжокер»).

Съемки «Ротко» стартуют этим летом.
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