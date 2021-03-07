Со дня рождения Андрея Миронова исполняется 80 лет

Сегодня, 7 марта, исполнилось 80 лет со дня рождения Андрея Миронова. Он с ранних лет мечтал об актерской карьере, всю жизнь бежал от комедийного амплуа и был уверен, что «надо стараться все делать хорошо: плохо оно само получится».
фото: culture.ru
Андрей Миронов родился в 1941 году в Москве в семье известных эстрадных артистов Александра Менакера и Марии Мироновой. Они уговорили паспортистку записать дату рождения сына 8 марта, в честь женского праздника. Когда будущий актер был в третьем классе, отец решил дать сыну фамилию матери, чтобы у того не было проблем из-за развернувшейся борьбы с космополитизмом.
Часто бывая в театре и находясь в творческой среде, Миронов рано начал мечтать о сцене и, как сам признавался, был ею одержим. По окончании школы он естественно решил поступать в театральное и подал документы тайком от родителей, не одобряющих его выбор. Начинающего актера зачислили в Щукинское училище (мастерская Иосифа Рапопорта), которое он окончил с отличием в 1962 году. Тогда же режиссер Валентин Плучек позвал его в Театр сатиры. И уже через год Андрею Миронову стали давать главные роли. Он сыграл Дон Жуана в постановке «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», Хлестакова в «Ревизоре», Чацкого в «Горе от ума», Фигаро в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В 1973 году артист попробовал себя в роли театрального режиссера и работал над такими постановками, как «Маленькие комедии большого дома», «Феномены», «Бешеные деньги», «Прощай, конферансье».
В 1976 году артист появился в комедии «12 стульев», поставленной Марком Захаровым. Получить роль Остапа Бендера Миронов хотел давно и даже пробовался к Гайдаю, который экранизировал роман Ильфа и Петрова пятью годами ранее. После успеха фильма Захаров предложил артисту сыграть в трагикомедии «Обыкновенное чудо» по одноименной пьесе Евгения Шварца, где актер вновь исполнил несколько музыкальных композиций.
Режиссеры видели Андрея Миронова в основном в комедийных амплуа. В 1980-х он сыграл в фильмах «Будьте моим мужем», «Назначение». Роль в картине Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» стала одной из немногих драматических в его фильмографии. В это десятилетие артист тяжело болел. Его последней работой стал вестерн Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». Летом 1987 года во время гастролей ему стало плохо прямо во время спектакля. Через два дня, 16 августа, Андрей Миронов скончался. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
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