Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Со дня рождения Андрея Миронова исполняется 80 лет

7 марта
2021 год

Новости кино >>
7 марта 2021
Сегодня, 7 марта, исполнилось 80 лет со дня рождения Андрея Миронова. Он с ранних лет мечтал об актерской карьере, всю жизнь бежал от комедийного амплуа и был уверен, что «надо стараться все делать хорошо: плохо оно само получится».

Со дня рождения Андрея Миронова исполняется 80 лет
фото: culture.ru

Андрей Миронов родился в 1941 году в Москве в семье известных эстрадных артистов Александра Менакера и Марии Мироновой. Они уговорили паспортистку записать дату рождения сына 8 марта, в честь женского праздника. Когда будущий актер был в третьем классе, отец решил дать сыну фамилию матери, чтобы у того не было проблем из-за развернувшейся борьбы с космополитизмом.

Часто бывая в театре и находясь в творческой среде, Миронов рано начал мечтать о сцене и, как сам признавался, был ею одержим. По окончании школы он естественно решил поступать в театральное и подал документы тайком от родителей, не одобряющих его выбор. Начинающего актера зачислили в Щукинское училище (мастерская Иосифа Рапопорта), которое он окончил с отличием в 1962 году. Тогда же режиссер Валентин Плучек позвал его в Театр сатиры. И уже через год Андрею Миронову стали давать главные роли. Он сыграл Дон Жуана в постановке «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», Хлестакова в «Ревизоре», Чацкого в «Горе от ума», Фигаро в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В 1973 году артист попробовал себя в роли театрального режиссера и работал над такими постановками, как «Маленькие комедии большого дома», «Феномены», «Бешеные деньги», «Прощай, конферансье».

В начале 1960-х Андрей Миронов снялся в фильмах «Мой младший брат», «Три плюс два», «Год как жизнь», «Берегись автомобиля». Известность пришла к актеру после выхода на экраны комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», которая стала лидером кинопроката за 1969 год и вошла в пятерку самых популярных советских фильмов. Ее посмотрело более 76 млн зрителей. Затем артист вновь сыграл у Эльдара Рязанова — в лентах «Старики-разбойники» и «Невероятные приключения итальянцев в России». Режиссер пригласил Миронова и в свой следующий фильм — «Ирония судьбы, или С легким паром!» — на роль Ипполита. Однако актер присматривался к главному герою, но после проб получил отказ, так как Рязанов посчитал, что такой мужчина не сможет правдоподобно жаловаться на проблемы с личной жизнью.

Со дня рождения Андрея Миронова исполняется 80 лет
фото: К/ф "Бриллиантовая рука"

Смотреть фильмы с Андреем Мироновым онлайн

В 1976 году артист появился в комедии «12 стульев», поставленной Марком Захаровым. Получить роль Остапа Бендера Миронов хотел давно и даже пробовался к Гайдаю, который экранизировал роман Ильфа и Петрова пятью годами ранее. После успеха фильма Захаров предложил артисту сыграть в трагикомедии «Обыкновенное чудо» по одноименной пьесе Евгения Шварца, где актер вновь исполнил несколько музыкальных композиций.

Режиссеры видели Андрея Миронова в основном в комедийных амплуа. В 1980-х он сыграл в фильмах «Будьте моим мужем», «Назначение». Роль в картине Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» стала одной из немногих драматических в его фильмографии. В это десятилетие артист тяжело болел. Его последней работой стал вестерн Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». Летом 1987 года во время гастролей ему стало плохо прямо во время спектакля. Через два дня, 16 августа, Андрей Миронов скончался. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Леонид ГайдайАлексей ГерманМарк ЗахаровАлександр МенакерАндрей МироновМария МироноваВалентин ПлучекИосиф РапопортЭльдар РязановАлла Сурикова
фильмы
12 стульевБерегись автомобиляБриллиантовая рукаБудьте моим мужемГод, как жизньИрония судьбы, или С лёгким паром!Мой друг Иван ЛапшинМой младший братНазначениеНевероятные приключения итальянцев в РоссииОбыкновенное чудоСтарики-разбойникиТри плюс дваЧеловек с бульвара Капуцинов
театры
Театр Сатиры

анонс

Скорбим

Алим Матвейчук
5 марта ушёл из жизни художник-постановщик Алим Матвейчук.

День рождения >>

Владлен Бирюков
Нина Веселовская
Ирина Горячева
Витаутас Григолис
Сергей Губанов
Андрей Миронов
Иван Новосельцев
Екатерина Унтилова
Яков Шамшин
Анджей Бея-Заборский
Рэйчел Вайс
Брайан Крэнстон
Анна Маньяни
Хайнц Рюман
Питер Сарсгаард
Джон Хёрд
все родившиеся 7 марта >>

Афиша кино >>

Земля кочевников
драма, социальная драма, экранизация
США, 2020
Супернова
драма
Великобритания, 2020
Сэм: Песочный эльф
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
День курка
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
Нос, или Заговор "не таких"
арт-хаус, биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Россия, 2020
Пальмира
драма
Россия, 2020
Проклятие: Обитель смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Трафик
драма, триллер
Бельгия, Канада, 2021
#Только серьезные отношения
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Асоциальная сеть
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Бывшая
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, 2021
Изгоняющий дьявола. Врата
драма, мелодрама, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Франция, Непал, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен